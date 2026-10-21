Lazio, Gattuso ritrova Rovella e Cancellieri in vista del Parma 

Habemus primo recupero. Si è riaggregato Cancellieri , finalmente un pezzo dell’infermeria si stacca per riunirsi al gruppo. Gattuso ha fatto ripartire ieri mattina gli allenamenti a Formello, aveva concesso il lunedì libero alla squadra dopo la seratona di Torino. Settimana corta di preparazione, mancano già tre sedute - rifinitura compresa - alla prossima giornata di campionato. Doppio obiettivo per Rino: continuare a esaltare i giocatori protagonisti finora e contemporaneamente ritrovare quelli fuori da tanto, troppo tempo. Ieri la notizia positiva è arrivata da Cancellieri, regolarmente coi compagni. Il suo stop era stato improvviso nei giorni di vacanza post-Venezia, fino a quel momento Gattuso gli aveva consegnato la fascia destra dato anche lo stato di forma di Isaksen , lontano dal top per via della preparazione atletica saltata a causa dell’operazione chirurgica per la pubalgia.

Riecco Cancellieri, non senza la 'tirata d'orecchie' di Rino

"L’ha combinata grossa", aveva commentato il tecnico in conferenza prima della gara con il Monza. Cancellieri aveva riportato una brutta ferita al ginocchio destro (intorno alla rotula), erano stati necessari circa 15 punti di sutura, si era procurato l’infortunio con una brusca caduta a Ibiza. È passato un mese da quell’incidente, nel frattempo si è scatenato Isaksen con 2 gol nelle ultime 2 partite. Ora sarà complicato togliere il posto al danese, rinvigorito dagli sforzi sostenuti con la nazionale, una sorta di rodaggio prima dell’exploit in biancoceleste. Cancellieri regalerà un’opzione in più nel tridente, rimasto con le pedine contate visto l’imprevisto che ha coinvolto anche Gudmundsson. L’islandese ha svolto nuovi accertamenti strumentali alla spalla, in questi giorni ricomincerà a correre a parte dopo aver tenuto il braccio sinistro bloccato con un tutore. In questa fase del protocollo lavorerà in modo differenziato per evitare il rischio di qualsiasi contatto fortuito.

Taylor tutto ok, le situazioni di Marusic e Rovella

Vicini al rientro pure Marusic e Rovella. Il secondo potrebbe puntare a una convocazione con il Parma, simbolica dopo un periodo così lungo ai box, mentre per il montenegrino il ritorno sembra ormai rinviato al turno infrasettimanale con il Sassuolo. Quotidianamente verranno valutati i margini per il loro inserimento. Il difensore era finito ko a Bologna, rimediando una grave lesione muscolare, ed è stato costretto a rallentare prima del Monza per colpa di una leggera ricaduta. Rovella si era fermato contro il Genoa una settimana dopo, sono trascorsi 50 giorni dallo stiramento al polpaccio. L’attesa sta per finire, presto torneranno con il resto della rosa. Non preoccupano le condizioni di Taylor, colpito duro alla coscia e uscito zoppicando domenica sera contro la Juventus.