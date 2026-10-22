Isaksen pensa in grande: "La Lazio può fare qualcosa di importante"
"Siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto a Torino, ma adesso c'è una gara importantissima contro il Parma. Se vinciamo si vedrà ancora di più il nostro grande potenziale. Nello spogliatoio c'è un'atmosfera bellissima, è bello venire qui ogni giorno. Gattuso è molto bravo a esserci per tutti i giocatori. Abbiamo una grande possibilità di fare qualcosa di importante". Così l'attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, ai canali ufficiali del club in vista della sfida di campionato contro il Parma. "È fondamentale continuare in questo modo, perché abbiamo fatto un grande lavoro fino a ora, ma non vale niente se perdiamo contro il Parma", aggiunge il 25enne esterno, spiegando che quella di Torino è stata "una serata bellissima, per la squadra ma anche per i danesi. Sono molto felice anche per il mio amico Oliver (Provstgaard, ndr), con cui ho un bel rapporto. Io e lui ci vediamo anche dopo gli allenamenti, è bello avere un altro danese qua".
Isaksen: "Ho preso un mental coach, ora ho trovato un equilibrio"
Isaksen conclude raccontando di come sia stato "fondamentale anche il lavoro sull'aspetto mentale. Non è sempre stato facile per me, ma sono sempre andato oltre dopo le sconfitte, senza buttarmi completamente giù. Ho preso un mental coach che mi ha aiutato tanto. Ho trovato anche un equilibrio dentro: ora sono più sicuro di me stesso in campo e fuori. Sto imparando tante cose come persona. Anche l'atteggiamento sul campo è fondamentale. Siamo una squadra e devi dare tutto ogni giorno per i tuoi compagni. In questo momento è molto bello giocare per Gattuso".
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