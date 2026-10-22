Isaksen pensa in grande: "La Lazio può fare qualcosa di importante"

"Siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto a Torino, ma adesso c'è una gara importantissima contro il Parma. Se vinciamo si vedrà ancora di più il nostro grande potenziale. Nello spogliatoio c'è un'atmosfera bellissima, è bello venire qui ogni giorno. Gattuso è molto bravo a esserci per tutti i giocatori. Abbiamo una grande possibilità di fare qualcosa di importante". Così l'attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, ai canali ufficiali del club in vista della sfida di campionato contro il Parma. "È fondamentale continuare in questo modo, perché abbiamo fatto un grande lavoro fino a ora, ma non vale niente se perdiamo contro il Parma", aggiunge il 25enne esterno, spiegando che quella di Torino è stata "una serata bellissima, per la squadra ma anche per i danesi. Sono molto felice anche per il mio amico Oliver (Provstgaard, ndr), con cui ho un bel rapporto. Io e lui ci vediamo anche dopo gli allenamenti, è bello avere un altro danese qua".