Corsa, serietà e dedizione: così Floriani ha conquistato Gattuso e la Lazio

ROMA - In cima ai sogni, un gradino alla volta. Romano e della Lazio, da quanto tempo si aspettava un prodotto made in Formello: l'atterraggio in prima squadra, con tanto di prestazione super allo Stadium, è stato un triplo salto graduale. La chiamano "gavetta", con connotati negativi, quelli che vogliono bruciare le tappe e si perdono pezzi fondamentali del percorso di formazione.

La gavetta prima del ritorno alla Lazio Floriani Mussolini ha spiccato il volo perché ha tenuto i piedi per terra. Il prestito al Pescara in Serie C, appena uscito dalla Primavera: apprendistato tra i pro con Zeman in panchina. Il secondo alla Juve Stabia, il passo avanti in B: Pagliuca al comando, altro tecnico dalla propensione offensiva. Il terzo con la Cremonese in A, doppio obiettivo in vista: la salvezza (sfumata) e il ritorno alla Lazio, concretizzato grazie al controriscatto fissato nell'estate 2025 (circa 200mila euro di differenza per riacquistarlo). La stessa dinamica, con cifre inferiori, era già accaduta dopo i 12 mesi a Castellammare.