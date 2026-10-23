Gattuso, quella ferita che la Super Lazio sta guarendo

Corsa, serietà e dedizione: così Floriani ha conquistato Gattuso e la Lazio

Il terzino cresciuto a Formello ha convinto il tecnico a farne uno dei punti fermi della squadra e presto prolungherà il contratto con i biancocelesti: i dettagli
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Carlo Roscito
Carlo Roscito

4 min

Pubblicato il 23.10.2026, 08:38

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ROMA - In cima ai sogni, un gradino alla volta. Romano e della Lazio, da quanto tempo si aspettava un prodotto made in Formello: l'atterraggio in prima squadra, con tanto di prestazione super allo Stadium, è stato un triplo salto graduale. La chiamano "gavetta", con connotati negativi, quelli che vogliono bruciare le tappe e si perdono pezzi fondamentali del percorso di formazione.

La gavetta prima del ritorno alla Lazio

Floriani Mussolini ha spiccato il volo perché ha tenuto i piedi per terra. Il prestito al Pescara in Serie C, appena uscito dalla Primavera: apprendistato tra i pro con Zeman in panchina. Il secondo alla Juve Stabia, il passo avanti in B: Pagliuca al comando, altro tecnico dalla propensione offensiva. Il terzo con la Cremonese in A, doppio obiettivo in vista: la salvezza (sfumata) e il ritorno alla Lazio, concretizzato grazie al controriscatto fissato nell'estate 2025 (circa 200mila euro di differenza per riacquistarlo). La stessa dinamica, con cifre inferiori, era già accaduta dopo i 12 mesi a Castellammare.

 

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Floriani pronto a rinnovare fino al 2030

Ora se lo coccola appieno Gattuso, ma è una soddisfazione per tutti vederlo sprintare sulla destra. A piè veloce, viaggia pure verso il rinnovo contrattuale: accordo trovato a inizio ottobre, da ratificare la prossima settimana con un incontro tra la società e il Gruppo Pastorello, da sempre al suo fianco. La scadenza verrà posticipata dal 2028 fino al 2030, altre 4 stagioni assicurate con un ingaggio quadruplicato (al momento intorno ai 150mila euro). Per lui si tratta del quarto prolungamento. Generazione Lazio, arrivò nel 2016, aveva soli 13 anni. Aveva mosso i primi passi nella Spes Artiglio, poi nella Roma Academy all'Acquacetosa. L'esplosione attuale è stata possibile grazie a una miccia che ha attraversato l'intero settore giovanile. Mai il passo più lungo della gamba, gli ha permesso di non perdere la falcata. Floriani ha mostrato velocità di testa prima delle accelerazioni sulla fascia.

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