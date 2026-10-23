Gattuso: "Non possiamo sottovalutare nessuno, altrimenti prendiamo una legnata"

"Godermi il momento? Ho un difetto, gioisco poco, anche da giocatore, perché penso sempre a quello che deve venire. Ma sono orgoglioso e contento". Così Gennaro Gattuso alla vigilia di Lazio-Parma , gara valida per l' ottava giornata di Serie A . Biancocelesti al comando della classifica in condominio con l' Inter , reduci dal netto successo (3-0) all'Allianz Stadium contro la Juve : "La squadra è viva. Abbiamo avuto piccoli problemini con Taylor , che ha saltato un allenamento e mezzo per la botta che ha preso. Ieri si è allenato con la squadra. Atteggiamento giusto. Ho rivisto Juve-Lazio , dobbiamo riuscire con la stessa intensità, voglia e veemenza. Se le abbassiamo diventa molto dura domani. Se pensiamo di gestire la partita, di andare con una marcia in meno, prendiamo una legnata nei denti che ricorderemo per tanto tempo. Turnover ? La priorità e alla partita di domani. Dopo vedremo, già da domenica, per pensare al da farsi".

La Lazio ha un gran ritmo: "I dati? Non vado alla ricerca del volume, mi interessa l'intensità. Le alte velocità. Fanno la differenza. Frattesi , domenica, ha toccato pochissimi palloni, ma ne ha toccati cinque nell'area piccola e quando andava a pressare andava a mille all'ora. Si può sbagliare qualche uno-due, due tre appoggi, ma ci sta. L'importante è andare forti con criterio, senza amnesie come è accaduto in determinate partite. Lo step di crescita è arrivato a Torino . Il modulo? Relativo. Quante volte avete visto i centrali nell'area avversaria. Ci sta aiutando avere tanti giocatori che non sono nei ruoli specifici, ci muoviamo. Per questo motivo stiamo mandando tanti giocatori in gol. Quattro terzini nel finale di gara all' Allianz Stadium ? Me la sono sentita così, volevo portare il risultato a casa e coprirmi un po' di più".

Gattuso sul Parma: "Non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno"

Guai a sottovalutare il Parma e qualsiasi avversario: "Abbiamo una strada, che è quella della mentalità e della voglia. Arrivare primi sul pallone, andare forti. Non deve mancare questo aspetto. L'errore più grande che possiamo commettere è sottovalutare: non possiamo sottovalutare nessuno, oggi. Il Parma ha fatto bene contro il Torino, oltre la sconfitta, in termini di produzione offensiva. Col Monza qualcuno ci ha voluto bene lassù. Come con il Milan. In poche partite abbiamo fatto tante esperienze. La luce va accesa subito, già da oggi, già da ieri. Dobbiamo pensare a noi stessi. Quello che dicono gli altri, nel bene e nel male, non ci possiamo fare nulla".

Lazio, Gattuso è fiero: "Merito dei ragazzi, stanno bene insieme"

Gattuso è fiero del gruppo che si è creato: "Vedere a fine partita, durante la settimana, come stanno i ragazzi nello spogliatoio, come lo vivono. Stanno bene insieme. Sono andato sotto la Curva, ci vado sempre, per ringraziare. Ma il merito è dei ragazzi. Apprezzo che Zaccagni mi abbia buttato nel mischione, ma il merito è loro. Dal primo giorno i ragazzi hanno dimostrato di stare bene insieme. Chi gioca meno ha la faccia triste, qualche volta, fa parte del gioco, ma stanno bene insieme ed è la mia soddisfazione più grande".