La Lazio può sognare: battendo il Parma potrebbe essere prima da sola per una notte (almeno)

Inviato a Formello - Non succede, ma... Provare a fare finta di niente è impossibile. L’escalation sfrenata delle prime 7 partite può portare la Lazio ad essere prima sola stasera dopo l’ottava , aspettando Inter- Fiorentina di domani. Per farcela deve battere il Parma, ostacolo da aggirare. Una di quelle opportunità che la Lazio ha sempre sofferto. La famosa “buccia” del sogno: «Evitiamo la legnata», ha detto Rino. Vincendo salirebbe a 22 punti, al primo posto in solitaria. Da corno rosso. A pensarci assalgono la superstizione, paure razionali e irrazionali. Questa Lazio è ancora tanto capace di sorprenderci? Ai posteri ha consegnato la miglior partenza di sempre, i 19 punti (6 vittorie e un pari). Non perde da otto partite di campionato e una serie senza sconfitte così lunga non la registra da quella record di 21 partite firmata da Simone Inzaghi tra il settembre 2019 e il febbraio 2020. Dall’ultima giornata dell’ultima Serie A ad oggi i biancocelesti hanno vinto sette volte (1 pareggio), più di tutti (a 6 Roma e Inter). Corno rosso da brandire ancora di più.

Gattuso punta sulla continuità

Gattuso teme che l’euforia giochi brutti scherzi. Punta sulla stessa Lazio di Torino, sullo stesso spirito. Aspetta altri gol. Tre col Monza, tre alla Juve. La Lazio ha segnato almeno due volte in ciascuna delle ultime cinque gare di campionato e potrebbe arrivare a sei di fila per la prima volta da febbraio-giugno 2020. Rino riparte da una difesa da clean sheet, lo è stata a Torino. Provstgaard alfiere dietro, torre in avanti. E’ fresco di gol alla Juve, è il giocatore della Lazio con più duelli aerei vinti in campionato (otto). Mandas, salvatore di varie partite, è il portiere con la percentuale più alta di parate (87.1%). Tavares ciclone. Belahyane perno mobile a centrocampo e in difesa quando si abbassa per costruire. Noslin centravanti-pivot. Isaksen arma a destra. Sono gli uomini perfezionati o rilanciati da Gattuso. Erano sempre combattuti tra essere e non essere. Sono tra i simboli di questa Lazio superlusso. Lo step, dopo Torino, che prevedeva l’esame sulla durata di pressing e gioco, è la maturità nel continuare a vincere. Il Parma negli ultimi anni ha creato pericoli. Ad aprile finì 1-1 all’Olimpico. L’anno prima 2-2. «Non bisogna sottovalutare nessuno nel calcio di oggi», l’alert di Rino. E’ un invito a non sottovalutare questa notte che può regalare una realtà incredibile, fino a poco tempo fa mai pensata e mai creduta. Non succede, ma...