Gattuso, quella ferita che la Super Lazio sta guarendo

Lazio prima in classifica, Gattuso predica calma: “Lassù non c’entriamo nulla”

Il tecnico biancoceleste tiene i piedi per terra nonostante il grande momento della squadra: “Stiamo scrivendo una bella storia”. E ringrazia la Curva Nord per il sostegno

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Pubblicato il 24.10.2026, 23:25

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ROMA - La Lazio continua a vincere. E per una notte è lassù, prima in testa al campionato in solitaria. Dopo il 2-1 contro il Parma nel match valido per l'8ª giornata di Serie A andato in scena allo stadio Olimpico, Gennaro Gattuso, a Sky Sport, ha commentato la vittoria e non solo: "Nel primo tempo siamo stati un po' polli, poi nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e siamo andati bene. Sono contento perché nelle ultime due partite siamo migliorati e abbiamo fatto uno step in avanti. Come con la Juve non siamo usciti mai dalla partita, ora dobbiamo continuare così. Fisicamente stiamo bene, quando partiamo facciamo male agli avversari. Siamo pericolosi quando andiamo forte, non possiamo giocare sotto ritmo".

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