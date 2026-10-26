Il valore del presente

Il campionato della Lazio sta diventando una crociera con un itinerario scritto a matita. Si sale a bordo senza conoscere il prossimo porto. Il viaggio è più affascinante della destinazione. Ventidue punti in otto giornate, il vento in faccia e la voglia di gustarsi lo spettacolo evitando di domandarsi dove si arriverà. Questa è la barca di Gattuso: l’ha progettata, costruita e protetta. Ha lasciato che la Lazio si divertisse e si liberasse dei pensieri negativi. Mentalità, unione, senso di libertà, undici giocatori già a segno: l’impressione dominante è che tutti si sentano nell’ambiente giusto.

Lazio, una squadra che ha trovato maturità e statura Una squadra che ha trovato maturità e statura. Dimostra logica e adrenalina, personalità e ritmo, la condizione atletica è un altro dei segreti. Non interpreta le partite, cerca di stapparle e condizionarle. La differenza si vede nel modo di occupare il campo, nella disponibilità, nella fiducia con cui affronta anche ciò che non conosce. Ha conquistato undici punti in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa con Sarri. Dentro questa leggerezza si sta facendo largo una generazione. Non è solo una questione anagrafica. I giovani della Lazio non rappresentano un investimento per il futuro: cominciano a essere una chiave e un riferimento. Floriani, Provstgaard e Belahyane hanno caratteristiche diverse e un’età media di 22,6 anni. Ma sono figli della stessa intuizione: con Gattuso hanno dato un indirizzo netto alla loro crescita. C ’è una voce sui tablet dei match analyst che racconta Floriani meglio di un ritratto. I suoi scatti da 35,6 chilometri orari sono la misura di un’intensità che offre soluzioni e sbocchi, proprio come Tavares sulla fascia sinistra. Si sovrappone ai centrocampisti, appoggia il lavoro di Frattesi e Isaksen. Si sta trasformando in una certezza e in un patrimonio.