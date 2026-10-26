Lazio, undici giocatori a segno: scambi continui di ruoli

Sulla luna e ritorno . Gattuso ha toccato il cielo con un dito per una notte e una mezza domenica . Rino e la Lazio ieri si erano svegliati all’apice del successo, sulla sommità della classifica. La vetta solitaria, che mancava dal 2010-11 (con Reja dall’ottava alla decima giornata), è durata fino al 97’ di Inter-Fiorentina. A quel punto la tentazione di abbandonarsi al sogno più pazzo è stata fortissima. «Ma noi lassù non c’entriamo nulla», corregge Gattuso restando assennato. Di memorabile resta la Lazio.

Di strabiliante il numero di vittorie (7 su 8 partite) . Di sbalorditivo l’imbattibilità, è dall’anno scudetto 2000 che non si registrava per 8 partite . Di incredibile ci sono i punti all’ottava giornata (22): di più il Napoli (24) nel 2021-22, l’Inter scudettata l’anno scorso era ferma a 19. Di sorprendente c’è il numero dei gol (16) distribuiti per 11 uomini diversi. Di prodigioso c’è il gioco multidimensionale plasmato da Gattuso: pressing ultraoffensivo, palleggio e verticalità. Avviene dentro un impianto che prevede interscambio e rotazione di ruoli. « E’ l’occupazione del campo che porta tanti uomini a segnare », la chiave di Gattuso.



La Top 11 del tiro a segno vede in lista Taylor (new entry), Isaksen, Noslin, Frattesi, Cancellieri, Pinamonti, Provstgaard, Dele-Bashiru, Tavares, Zaccagni e Gudmundsson. Il primo posto, a metà con l’Inter, è nelle soluzioni che Gattuso propone. E’ il gioco dei ruoli. Nelle rotazioni, in queste otto giornate, spesso si è visto Provstgaard scalare da terzino sinistro consentendo a Tavares di salire. Oppure lanciato in attacco. Zaccagni abbassarsi da esterno a centrocampo. Nuno accentrarsi da finto trequartista, lanciandosi nello spazio. Il decentramento è stato visibile anche contro il Parma. Taylor si trasforma in ala. Noslin si abbassa fino a centrocampo. Frattesi diventa un falso 9 attaccando alle sue spalle. La catena di sinistra, coinvolgendo l’olandese, crea il maggior numero di occasioni. Le triangolazioni, creando superiorità numerica, liberano spazi o consentono di far spiovere cross. Da sinistra sono nate tutte le occasionissime di sabato.

Lazio, non è questione di modulo, ma di occupazione degli spazi

Il 4-3-3 a volte si trasforma in 3-4-3, quando Belahyane si abbassa, da finto centrale. «I moduli contano poco. Vanno occupate le zone. Quante volte avete visto i centrali nell’area avversaria? Non è una questione di moduli, ma di occupazione degli spazi. Ci muoviamo senza rimanere nei ruoli specifici», l’illustrazione di Gattuso. L’occupazione dell’area è continua. Col Parma il pressing è stato subito ultraoffensivo. E l’autogol di Diego Carlos è nato da una pressione di Noslin fino a Corvi, impegnato nel giro palla. Il rasoterra indirizzato a centrocampo è stato intercettato da Belahyane, sempre più regista di lotta e di governo. Palla a Isaksen, ha scaricato all’indietro proprio per Belahyane, da Taylor la scucchiaiata per Tavares, poi il cross deviato dal brasiliano. La costruzione del Parma è stata subito disturbata e annullata. C’erano 8 giocatori a ridosso dell’area gialloblù, al cross di Nuno ce n’erano cinque dentro.

Adesso per la Lazio ci sarà la settimana più trafficata

Gattuso sabato ha fatto i complimenti a Frattesi per la partita di Torino. Fino al 95’ l’ha visto pressare nell’area piccola della Juve. Col Parma, al 94’, ha lottato per sradicare un pallone e ad intervento riuscito ha esultato come avesse segnato. Non tutto è oro, non può esserlo. Nel primo tempo ci sono state turbolenze forti. Romero e Touré hanno attaccato Provstgaard e Sutalo sballottandoli. Portare tanti uomini avanti, si sa dalle prime uscite, espone a rischi. Gattuso se li è voluti prendere, ha già avvertito che qualche imbarcata è da mettere in conto. Per ora ci ha pensato Mandas a sbarrare la porta. Ora la Lazio è attesa dalla settimana più trafficata, il prossimo step è superarla indenni. La sfida è tenere il ritmo alto: «Siamo pericolosi quando andiamo forte», martella Gattuso dall’alto dei 22 punti. Il suo mantra è -18 alla salvezza. L’altra faccia della luna.