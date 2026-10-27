Lazio, in viaggio per la maglia

Per sentirsi a casa, la Lazio deve andare a quattrocento chilometri da casa. Lì, nello stadio del Sassuolo, sentirà il sospiro e le carezze di diecimila tifosi, ormai faticando a riconoscerli, perché l’ultimissima versione di Grande Lazio risulta mutilata di tifoseria casalinga, data la ben nota protesta aventiniana contro Lotito. È la corsa scudetto, o quel che sarà, più surreale degli ultimi anni: la capoclassifica gioca nel vuoto pneumatico e assordante del proprio stadio desertificato. Gattuso sta girando un film capolavoro senza audio. Ma a quanto pare non c’è vittoria e non c’è primato che possano cambiare le cose: i tifosi non vogliono più essere consumatori di uno spettacolo che li considera solo consumatori, in altre parole bancomat. Rotto il legame affettivo e sentimentale con la società, ciascuno per la sua strada: Lotito gioca a Roma nel silenzio, non un solo euro deve entrargli in tasca dalla platea dei clienti. Botteghino triste solitario y final. Ma è tagliato il cordone con la proprietà, non con le ragioni del cuore. La Lazio va a Reggio Emilia provando a restare in testa per un’altra notte e la sua gente normalmente verserà euro nelle casse del Sassuolo, padrone di casa. Non è in discussione l’idea di spendere per la Lazio, è in discussione l’idea di ingrassare Lotito.

Ha una logica tutto questo? Bisognerebbe ricostruire una storia troppo lunga e complessa, certo anche cattiva, ma il risultato è evidente: la più assurda e inestricabile situazione dell’intero campionato italiano, che pure di situazioni complicate tra tifosi e società ne colleziona diverse.