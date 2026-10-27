Sassuolo-Lazio, i convocati di Gattuso: sciolti i dubbi su Pinamonti
Andrea Pinamonti torna a disposizione di Gennaro Gattuso e giocherà, da grande ex, la sfida del Mapei Stadium tra i biancocelesti e gli uomini di Alberto Aquilani. Il centravanti, che aveva saltato il match casalingo contro il Parma per un attacco influenzale, fa parte dell'elenco dei convocati diramato dal tecnico dei biancocelesti.
Sassuolo-Lazio, le scelte di Gattuso
Pinamonti, che ha vestito la maglia del Sassuolo per tre stagioni, torna a disposizione di Gattuso e si giocherà una maglia da titolare con Noslin. Nell'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico, non figurano invece i nomi di Adam Marusic (fermo dalla prima giornata di campionato), Nicolò Rovella (che si è infortunato nella seconda sfida con il Genoa) e Albert Gudmundsson.
Sassuolo-Lazio, i convocati
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Sutalo;
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni;
Attaccanti: Pinamonti; Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS