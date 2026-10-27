© Getty Images

Sassuolo-Lazio, i convocati di Gattuso: sciolti i dubbi su Pinamonti

Il tecnico biancoceleste ha diramato l'elenco dei calciatori a disposizione per la sfida del Mapei Stadium. Torna il centravanti
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 27.10.2026, 12:23

LazioconvocatiSassuolo
LazioLazio Tutte le notizie sulla squadra

Andrea Pinamonti torna a disposizione di Gennaro Gattuso e giocherà, da grande ex, la sfida del Mapei Stadium tra i biancocelesti e gli uomini di Alberto Aquilani. Il centravanti, che aveva saltato il match casalingo contro il Parma per un attacco influenzale, fa parte dell'elenco dei convocati diramato dal tecnico dei biancocelesti.

 

Sassuolo-Lazio, la probabile formazione di Gattuso
Guarda la gallery

Sassuolo-Lazio, le scelte di Gattuso

Pinamonti, che ha vestito la maglia del Sassuolo per tre stagioni, torna a disposizione di Gattuso e si giocherà una maglia da titolare con Noslin. Nell'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico, non figurano invece i nomi di Adam Marusic (fermo dalla prima giornata di campionato), Nicolò Rovella (che si è infortunato nella seconda sfida con il Genoa) e Albert Gudmundsson. 

Sassuolo-Lazio, i convocati

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Sutalo;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni;

Attaccanti: Pinamonti; Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra.

 

Tutte le news
Lazio

Da non perdere

Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi dall'Inter: la Lega non ha dato l'ok

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS