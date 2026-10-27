Sassuolo-Lazio, i convocati di Gattuso: sciolti i dubbi su Pinamonti

Andrea Pinamonti torna a disposizione di Gennaro Gattuso e giocherà, da grande ex, la sfida del Mapei Stadium tra i biancocelesti e gli uomini di Alberto Aquilani. Il centravanti, che aveva saltato il match casalingo contro il Parma per un attacco influenzale, fa parte dell'elenco dei convocati diramato dal tecnico dei biancocelesti.

Sassuolo-Lazio, le scelte di Gattuso

Pinamonti, che ha vestito la maglia del Sassuolo per tre stagioni, torna a disposizione di Gattuso e si giocherà una maglia da titolare con Noslin. Nell'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico, non figurano invece i nomi di Adam Marusic (fermo dalla prima giornata di campionato), Nicolò Rovella (che si è infortunato nella seconda sfida con il Genoa) e Albert Gudmundsson.

Sassuolo-Lazio, i convocati

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Sutalo;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni;

Attaccanti: Pinamonti; Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra.