Gattuso: "La classifica fa venire il mal di testa. Ci manca ancora una legnata sui denti”

Vola la Lazio, non si ferma nemmeno contro il Sassuolo Un’altra notte da sola in cima alla classifica in attesa dell’Inter. Sei gol, due rigori sbagliati, più di 10mila tifosi biancocelesti sugli spalti del Mapei. Un sogno che sta prendendo forma. " Dobbiamo migliorare ancora un po’ nel blocco difensivo, perché in alcuni aspetti non siamo stati bravissimi. Sicuramente ci ha aiutato il fatto che siano rimasti in dieci, anche se contro il Monza avevamo sofferto pure in superiorità numerica. Oggi, però, abbiamo fatto un passo avanti. La classifica non dobbiamo guardarla , altrimenti ci viene il mal di testa. Noi abbiamo una strada da seguire, che è quella del lavoro", le parole di Gattuso a Dazn.

Gattuso dopo la goleada al Sassuolo: le sue parole

"Sono superstizioso, ma poi bisogna guardare la realtà. Abbiamo una strada da seguire. Quando proviamo a gestire, andiamo un po’ in difficoltà. Noi dobbiamo andare a pizzicare gli avversari in avanti e correre. Ancora una legnata sui denti non l’abbiamo presa, vedremo come reagiremo quando succederà. Di Noslin non sono contento soltanto perché fa gol, ma per la pressione che porta agli avversari. Non dobbiamo mollare sulla mentalità e sulla voglia di fare fatica. Ringrazio Inzaghi. La sua squadra era forte dal punto di vista difensivo, tecnico e tattico. Ringrazio Simone per le sue parole, per me è un onore. Ricorderò ai ragazzi che mancano ancora 15 punti. Quando si prendono le mazzate, non bisogna dimenticarle. Tre mesi fa siamo usciti al primo turno di Coppa contro il Mantova e questo non possiamo dimenticarlo".