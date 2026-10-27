Lazio, perchè Romano è così importante per Gattuso ⚪️

I tifosi regalano un coro a Gattuso, lui dalla panchina reagisce così: la scena che dice tutto della Lazio di oggi

Omaggio speciale per il tecnico dei biancocelesti capolista, accompagnati da diecimila sostenitori nella trasferta in casa del Sassuolo (battuto 6-2): i dettagli
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2 min

Pubblicato il 27.10.2026, 20:43

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REGGIO EMILIA - Una Lazio che non vuole smettere di sorprendere e sognare quella di Gennaro Gattuso, inaspettatamente capolista della Serie A e seguita a Reggio Emilia da diemilila tifosi per la sfida vinta contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A.

Il coro dei tifosi per Gattuso a Reggio Emilia

Un avvio di stagione da favola per i biancocelesti e l'artefice principale è proprio Gattuso, che era reduce dalla delusione patita alla guida della Nazionale e sta guarendo le sue ferite nella Capitale, dove ha rigenerato una Lazio partita tra tanti problemi e al 'Mapei Stadium' ha ricevuto l'omaggio del popolo biancoceleste.

 

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La reazione del condottiero della Lazio

Verso il finale di partita, con la squadra già avanti 6-2, i tifosi gli hanno dedicato un coro personale e il tecnico, che stava tornando verso la panchina, si è girato per applaudire e ringraziarli. Una scena questa che dice tutto sulla Lazio di oggi, capace finora di imporsi sia nel vuoto dell'Olimpico (disertato dalla maggior parte dei tifosi in contestazione con il presidente Claudio Lotito) sia lontano da Roma, dove la sua gente non manca invece mai e la fa sentire 'a casa'.

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