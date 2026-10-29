I Paparelli in visita a Formello: un invito particolare
Nel giorno dell’anniversario della morte di Vincenzo, il figlio Gabriele e la nipote Giulia erano al centro sportivo
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Lazio Tutte le notizie sulla squadra
Un invito dal significato particolare. Ieri, nel giorno dell'anniversario della morte di Vincenzo Paparelli, il figlio Gabriele e la nipote Giulia sono stati ospiti della Lazio a Formello. Un gesto importante anche alla luce della contestazione in corso: proprio il mancato ingresso in campo di Giulia in occasione di Lazio-Cagliari del 4 novembre scorso, quando la Nord l'aveva invitata per dare il via alla meravigliosa coreografia dedicata al nonno, è stato uno degli episodi alla base della frattura con la società. «Per noi - ha detto Gabriele Paparelli alla radio della Lazio - è stata una sorpresa. Momenti che ci riconciliano con la società e ci fanno stare più sereni, almeno per un po’». L’incontro con Gattuso: «Uno di noi».
Tutte le newsLazio
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS