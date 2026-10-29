I Paparelli in visita a Formello: un invito particolare

Un invito dal significato particolare. Ieri, nel giorno dell'anniversario della morte di Vincenzo Paparelli, il figlio Gabriele e la nipote Giulia sono stati ospiti della Lazio a Formello. Un gesto importante anche alla luce della contestazione in corso: proprio il mancato ingresso in campo di Giulia in occasione di Lazio-Cagliari del 4 novembre scorso, quando la Nord l'aveva invitata per dare il via alla meravigliosa coreografia dedicata al nonno, è stato uno degli episodi alla base della frattura con la società. «Per noi - ha detto Gabriele Paparelli alla radio della Lazio - è stata una sorpresa. Momenti che ci riconciliano con la società e ci fanno stare più sereni, almeno per un po’». L’incontro con Gattuso: «Uno di noi».