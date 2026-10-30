Isaksen trascinatore, la Lazio studia il rinnovo: le cifre e la durata
Contatto per il contratto. Tutto un altro Isaksen, quello ammirato in questa stagione. Si è sbloccato di testa e di piede: tre gol e un assist da Lazio-Monza in poi, sono state quattro giornate di fuoco. Ora sì che calcia con cattiveria in porta e fa male alle avversarie. Il “bene” da proteggere, adesso, è il valore del suo cartellino. La prossima estate arriverà a un anno dalla scadenza contrattuale, oggi fissata al 30 giugno 2028. Si lavora per prolungare l’intesa fino al 2030 e questo permetterebbe al club biancoceleste di ragionare con calma sul futuro e potenzialmente sulla sua plusvalenza. Va ricercata una fumata bianca velocemente, i tempi stringono per non arrivare al bivio del 2027 senza aver ratificato una nuova firma. Sono iniziati i colloqui tra la società e i suoi agenti, i confronti sono in corso, un rinnovo converrebbe a tutti a questo punto dell’esperienza a Roma.
La svolta e il futuro
Scatenato contro il Sassuolo, tutto il repertorio in mostra. Il sinistro arcuato di prima intenzione, ringraziando Zaccagni per l’assist in orizzontale. Tiro identico o quasi a quello rifilato al Monza, infilato allo stesso modo all’angolino. Poi il favore contraccambiato al capitano, mettendogli sulla testa il cross perfetto del 4-2 a fine primo tempo. Nella ripresa le altre giocate super, tra cui il calcio di rigore guadagnato per fallo di Caleta Car, bruciando Doig in accelerazione: Gustav se l’è portata avanti di tacco a velocità doppia rispetto al terzino di Aquilani. Isaksen ha ritrovato la condizione e subito dopo il rendimento dei giorni migliori, purtroppo spesso rimasti isolati. Con Baroni in panchina si era acceso a sprazzi, con Sarri al comando non ha mai ingranato veramente. La fiducia di Gattuso può fare la differenza unita a una maturità che, a 25 anni compiuti, non può essere più rinviata.
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