Isaksen trascinatore, la Lazio studia il rinnovo: le cifre e la durata

Contatto per il contratto. Tutto un altro Isaksen, quello ammirato in questa stagione. Si è sbloccato di testa e di piede: tre gol e un assist da Lazio-Monza in poi, sono state quattro giornate di fuoco. Ora sì che calcia con cattiveria in porta e fa male alle avversarie. Il “bene” da proteggere, adesso, è il valore del suo cartellino. La prossima estate arriverà a un anno dalla scadenza contrattuale, oggi fissata al 30 giugno 2028. Si lavora per prolungare l’intesa fino al 2030 e questo permetterebbe al club biancoceleste di ragionare con calma sul futuro e potenzialmente sulla sua plusvalenza. Va ricercata una fumata bianca velocemente, i tempi stringono per non arrivare al bivio del 2027 senza aver ratificato una nuova firma. Sono iniziati i colloqui tra la società e i suoi agenti, i confronti sono in corso, un rinnovo converrebbe a tutti a questo punto dell’esperienza a Roma.