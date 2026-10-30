Nella Lazio segnano tutti: nessun'altra squadra in campionato ha portato in rete così tanti calciatori

Dodici frecce nell’arco di Gattuso. Tante sono quelle utilizzate dalla Lazio nelle prime nove giornate di campionato per colpire le difese avversarie, un numero che nessun’altra squadra di Serie A è riuscita a raggiungere. L’ultimo a iscriversi alla cooperativa è stato Romano Floriani Mussolini, protagonista del 6-2 sul Sassuolo con la rete che ha completato una serata indimenticabile anche a livello personale. Ulteriore conferma che il “giocattolo” costruito da Rino può creare pericoli da praticamente qualsiasi posizione.

Lazio, davanti a tutti c'è Noslin il capocannoniere In testa alla classifica interna c’è Noslin, diventato capocannoniere biancoceleste grazie alla doppietta del Mapei Stadium: quattro reti in otto presenze, dopo quelle realizzate contro Milan e Venezia. Alle sue spalle ci sono Frattesi e Isaksen, entrambi a quota tre. Il centrocampista italiano era stato protagonista assoluto dell’avvio di campionato, mentre il danese si è acceso nelle ultime settimane, trovando la porta consecutivamente contro Monza e Juventus prima di partecipare alla festa di Reggio Emilia. Poi arrivano Zaccagni e Taylor con due centri a testa. Ma la vera forza della Lazio emerge scorrendo ulteriormente l’elenco, perché Gattuso ha infatti ricevuto gol anche dalle retrovie. Nuno Tavares ha lasciato il segno con il Monza, Provstgaard ha scelto l’Allianz Stadium per realizzare il primo centro della sua carriera biancoceleste e Floriani Mussolini si è aggiunto martedì alla lista. A quota uno ci sono anche Pinamonti, Cancellieri, Dele-Bashiru e Gudmundsson.