Nella Lazio segnano tutti: nessun'altra squadra in campionato ha portato in rete così tanti calciatori
Dodici frecce nell’arco di Gattuso. Tante sono quelle utilizzate dalla Lazio nelle prime nove giornate di campionato per colpire le difese avversarie, un numero che nessun’altra squadra di Serie A è riuscita a raggiungere. L’ultimo a iscriversi alla cooperativa è stato Romano Floriani Mussolini, protagonista del 6-2 sul Sassuolo con la rete che ha completato una serata indimenticabile anche a livello personale. Ulteriore conferma che il “giocattolo” costruito da Rino può creare pericoli da praticamente qualsiasi posizione.
Lazio, davanti a tutti c'è Noslin il capocannoniere
In testa alla classifica interna c’è Noslin, diventato capocannoniere biancoceleste grazie alla doppietta del Mapei Stadium: quattro reti in otto presenze, dopo quelle realizzate contro Milan e Venezia. Alle sue spalle ci sono Frattesi e Isaksen, entrambi a quota tre. Il centrocampista italiano era stato protagonista assoluto dell’avvio di campionato, mentre il danese si è acceso nelle ultime settimane, trovando la porta consecutivamente contro Monza e Juventus prima di partecipare alla festa di Reggio Emilia. Poi arrivano Zaccagni e Taylor con due centri a testa. Ma la vera forza della Lazio emerge scorrendo ulteriormente l’elenco, perché Gattuso ha infatti ricevuto gol anche dalle retrovie. Nuno Tavares ha lasciato il segno con il Monza, Provstgaard ha scelto l’Allianz Stadium per realizzare il primo centro della sua carriera biancoceleste e Floriani Mussolini si è aggiunto martedì alla lista. A quota uno ci sono anche Pinamonti, Cancellieri, Dele-Bashiru e Gudmundsson.
Nessun'altra formazione ha distribuito così tanto i propri gol
Nessun’altra formazione del campionato ha distribuito così tanto i propri gol: alle spalle dei biancocelesti ci sono il Napoli con undici marcatori differenti e l’Inter con dieci. Non è soltanto una curiosità statistica. È uno dei numeri che raccontano meglio il lavoro svolto da Gattuso. La Lazio non dipende da un unico bomber e, almeno fino a questo momento, non ne ha avuto bisogno. Ringhio ha costruito una squadra nella quale tutti partecipano alle due fasi, con centrocampisti chiamati ad attaccare l’area, terzini che accompagnano l’azione e attaccanti disposti a sacrificarsi quando il pallone lo hanno gli avversari. Il simbolo rimane Noslin: fa reparto, viene incontro, corre in profondità e nel frattempo è diventato il miglior realizzatore della rosa. Ma intorno a lui sparano tutti. Dodici stoccatori per otto vittorie nelle prime nove giornate e il primo posto in classifica. L’ultima freccia è stata Floriani Mussolini. Gattuso adesso aspetta di scoprire chi sarà il tredicesimo.
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