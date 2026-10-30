"Lazio Escape: No Way Out": i biancocelesti scappano da Michael Myers per Halloween
Un Halloween pauroso per la Lazio. Non sul campo, dove la squadra di Gattuso sta continuando a viaggiare a vele spiegate, ancora in vetta alla classifica al pari dell'Inter, ma in un'escape room. In vista del 31 ottobre, la società biancoceleste ha organizzato un contenuto in esclusiva unico in questo genere in Serie A: sei giocatori dovranno sfuggire a Michael Myers.
"Lazio Escape: No Way Out", l'obiettivo è fuggire da Michael Myers
Sei calciatori della Lazio, tra i quali Floriani Mussolini, Zaccagni, Cataldi, sono i protagonisti di un format in collaborazione con "The Black Door Experience". I calciatori sono si sono recati all'interno di una Escape Room con l'obiettivo di sfuggire a Michael Myers, il celebre personaggio reso noto dalla serie di film horror "Halloween". Il contenuto esclusivo realizzato è stato nominato "Lazio Escape: No Way Out". Nel trailer pubblicato è stato possibile vedere i calciatori, spaventati, all'interno della stanza correre e scappare dal nemico.
Lo spirito di squadra servirà per trovare l'uscita
Sarà necessario per i calciatori utilizzare lo spirito di squadra per trovare la via d'uscita, risolvere enigmi e affrontare sorprese tutt'altro che rassicuranti. Tra paura, risate e colpi di scena, i tifosi avranno l'occasione di scoprire come se la cavano i biancocelesti in una sfida decisamente diversa dal solito. Il contenuto sarà visibile a partire dalle 14:00 del 30 ottobre sul canale Youtube della Lazio e sull'app ufficiale del club.
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