Taylor, cinque gol segnati da gennaio: di più solo Isaksen e Noslin
«Vede cose che noi umani non vediamo». Non è il Blade Runner di Ridley Scott, è il Taylor Gunner di Gattuso. Vicecannoniere dietro Noslin e Isaksen contando i gol nell’anno solare. E’ salito a cinque, a sei ci sono i due attaccanti. E’ Rino a “vedere cose” guardando giocare Taylor. L’olandese prima degli altri vede spazi invitanti per se stesso o per i compagni, corridoi illuminati, porte spalancate, vie del gol. Crea palloni orizzontali, verticali, trasversali. Riempie la Lazio con la sua presenza, con le sue giocate, con tutto il suo repertorio. Sarri l’ha equipaggiato da mezzala offensiva. Gattuso l’ha corazzato e istituito da mediano-mezzala. Palla agli altri, Taylor aggredisce in pressing. Palla alla Lazio s’abbassa in costruzione o si lancia in porta. Palla al piede trasforma confetti in pallottole.
Taylor, il nuovo ruolo con Gattuso
Rino l’ha voluto rendere un giocatore che sa fare tutto e meglio di tutti. Gli fa coprire più distanza, lo fa andare ad alta intensità. Spesso le mezzali (quindi anche Frattesi) si piazzano nella top five dei corridori. Il Taylor di Reggio Emilia è stato doppio. Da stoccatore in area, da assistman per Floriani. Prima ha colpito da destra. Poi centralmente, lanciando in porta tre compagni. Romano è stato il più lesto a colpire. Questo è un Taylor da versione totale. E’ nel gruppetto di giocatori che si lancia all’assalto, fa parte della catena di sinistra che avanza per triangoli. Gattuso è ripartito da lui a centrocampo, l’arrivo di Frattesi sarebbe avvenuto a metà agosto. Tutti, non Taylor. Nello tsunami estivo è stato l’unico giocatore intoccabile, se fosse stato ceduto sarebbe crollata la parte restante del castello. Gattuso l’ha rimotivato quando ha visto che era scarico. La cacciata dal campo a fine luglio è una delle scene chiave dell’estate della Lazio. Il sentimento che si è creato in ritiro è stato più forte di qualsiasi risentimento. Taylor è ripartito al top. Se la Lazio dal centrocampo in su mette paura è soprattutto per lui. Rino non fa sconti a nessuno. Al Mapei ha richiamato l’olandese nell’intervallo, era ammonito: «Si è un po’ incazzato quando l’ho sostituito. Aveva preso un’ammonizione e non volevo concedere vantaggi agli avversari», la spiegazione di Gattuso. Qui la frase dell’encomio: «Taylor è un giocatore importante, forte, che sa tenere bene il campo, dà ritmo al gioco ed è sempre al posto giusto. Vede cose che noi umani non vediamo, è tanta roba. Ma come lui ci sono anche altri giocatori che stanno spingendo e stanno bene».
Taylor e i rigori
Taylor è il secondo rigorista dopo Zaccagni. Al Mapei ha tirato Frattesi perché l’olandese era fuori. Si tiene pronto. Taylor di recente ha tratteggiato così il gioco di Rino: «Lui vuole che gestisca la costruzione del gioco, ci schieriamo con un doppio pivot e si aspetta che sia io il principale punto di raccordo anche in fase offensiva. Cerchiamo molte situazioni di uno contro uno e vuole che siamo spietati in quei momenti perché i duelli sono fondamentali. Se si corre tanto? Sì e mi piace». Dopo i primi gol aveva iniziato ad esultare in stile Milinkovic, in posa da Sergente: «Sono stato accettato subito. Voglio essere ricordato come un guerriero per la maglia». A giugno una crisi di coscienza: «Sono felice alla Lazio, ma punto più in alto». S’era temuto il peggio, anche la sua partenza. E’ rimasto. La Lazio prima è un salto in alto anche per Taylor. L’impennata continua.
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