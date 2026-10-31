Gattuso senza filtri dalla dedica alla moglie, ai tifosi, al momento della Lazio: "Io vivo di emozioni, altrimenti andrei a passeggio col cane"

ROMA - Una dedica alla moglie, parole d'amore per i tifosi, complimenti agli arbitri e la solita carica per la sua Lazio. Un Gattuso 'a tutto campo' e senza filtri quello che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari all'Olimpico, in programma domani (domenica 1° novembre, ore 15) e valida per la 10ª giornata di una Serie A che vede proprio i biancocelesti in vetta alla classifica insieme all'Inter.

Gattuso e la dedica alla moglie Un momento magico per il tecnico, approdato nella Capitale dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali da ct dell'Italia: "Il bello del calcio è che permette di riscattarti - ha detto Gattuso -. L'importante è migliorarsi e non deprimersi, questo te lo danno le persone che ti stanno vicino e ti aiutano se ti vogliono bene. Io ho la fortuna di avere da trent'anni la stessa moglie, è sempre stata presente e nei momenti di difficoltà mi appoggio molto a lei".