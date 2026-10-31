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Gattuso senza filtri dalla dedica alla moglie, ai tifosi, al momento della Lazio: "Io vivo di emozioni, altrimenti andrei a passeggio col cane"

Il tecnico dei biancocelesti, in vetta alla Serie A insieme all'Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari all'Olimpico: cos'ha detto
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8 min

Pubblicato il 31.10.2026, 14:39 (Aggiornato il 31.10.2026, 16:09)

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ROMA - Una dedica alla moglie, parole d'amore per i tifosi, complimenti agli arbitri e la solita carica per la sua Lazio. Un Gattuso 'a tutto campo' e senza filtri quello che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari all'Olimpico, in programma domani (domenica 1° novembre, ore 15) e valida per la 10ª giornata di una Serie A che vede proprio i biancocelesti in vetta alla classifica insieme all'Inter.

Gattuso e la dedica alla moglie

Un momento magico per il tecnico, approdato nella Capitale dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali da ct dell'Italia: "Il bello del calcio è che permette di riscattarti - ha detto Gattuso -. L'importante è migliorarsi e non deprimersi, questo te lo danno le persone che ti stanno vicino e ti aiutano se ti vogliono bene. Io ho la fortuna di avere da trent'anni la stessa moglie, è sempre stata presente e nei momenti di difficoltà mi appoggio molto a lei".

 

Lazio-Cagliari, la probabile formazione scelta da Gattuso
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Lazio, non è tempo di turnover

Con una Lazio che vola, il tecnico sembra deciso a rinunciare al turnover anche in vista della terza partita in una settimana (Provstgaard al posto di Leite dovrebbe essere l'unico cambio rispetto al match vinto 6-2 sul campo del Sassuolo): "Vediamo oggi, diamo continuità a quello che stiamo facendo sui test - ha detto il tecnico della Lazio -. Ci basiamo molto sui recuperi o meno dei giocatori. I test di ieri dicono che i giocatori stanno recuperando bene. Ieri abbiamo spinto un po', questi giorni abbiamo fatto poco, con le tre gare siamo stati più tranquilli. Vediamo oggi dall'ultimo dato che viene fuori".

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