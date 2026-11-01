Retroscena Lazio: oggi può essere prima da sola, così Zaccagni si è preso lo spogliatoio

Ci sono traguardi dove arrivi da superuomo, da capitano del sogno , da condottiero da impresa. Ci arriva Zaccagni. L’andare oltre del capitano è l’andare oltre della Lazio che vuole far gridare al miracolo. Facendo punti con il Cagliari staccherebbe l’ Inter e volerebbe in testa da sola , non accade dal 2010-11 con Reja in panchina. Rimase prima fino alla decima giornata (22 punti).

Zaccagni guida una Lazio da sogno

Ai comandi oggi c’è Gattuso, alla guida c’è Zaccagni, l’esempio che fa credere alla possibilità di rinascere. Ferito nel corpo, indebolito nel talento. Il capitano si è ritrovato affacciato sull’abisso un po’ come la Lazio l’anno scorso. Senza maniglie o cinture di sicurezza. Mantra e karma sembravano contrari alla squadra e al suo Arciere. Zac non riusciva a risollevarsi dall’operazione per la pubalgia e da infortuni in serie. Ha subito, ha reagito. I suoi occhi, a volte persi, dicevano tutto. Lo sguardo è cambiato con l’arrivo di Gattuso.

Lazio-Cagliari: segui la diretta

Gattuso elogia il suo capitano

Sempre sia lodato, Rino. Ha scavato nelle coscienze di tutti. A Zaccagni ha ridato fiducia, il trono, il suo regno. Li sentiva vacillare. «Zaccagni tante volte non ha potuto rispondere alla convocazione quando ero ct perché non stava bene. Mi è sempre piaciuto, l’ho sempre convocato. Si parla degli assist e dei gol, ma Zac è un fenomeno su altre cose. Le qualità calcistiche si sanno, lui aveva bisogno di mettere forza nelle gambe. È un capitano vero, sempre a disposizione dei compagni, certe volte brontola perché non vuole mollare nulla. Per noi è importantissimo, non solo a livello tecnico e tattico, ma a 360 gradi. Se fossi un compagno di Zac, lo metterei in una cristalliera. Non sbaglia nulla dal punto di vista umano», la magnificazione di Rino.