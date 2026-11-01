Lazio, percentuale realizzativa da record

Produzione offensiva impressionante, quella della squadra di Gattuso . Lo dicono i risultati ottenuti finora, lo confermano le statistiche che abbracciano 126 anni di storia. La Lazio ha segnato 2 o più reti in tutte le ultime 7 gare di campionato. Solamente in 2 occasioni è riuscita a realizzare più di 1 gol in almeno 8 incontri di fila in Serie A: è successo nel gennaio 1937 (8, sotto la guida di József Violak) e nel gennaio 2020 (12, con Simone Inzaghi in panchina).

Gattuso vede un traguardo storico

Contro il Cagliari Rino può centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato: l’ultimo precedente del genere risale al febbraio del 2021, quando il sesto successo arrivò proprio all’Olimpico contro i sardi. Una bella coincidenza. Un bottino, quello dei gol realizzati, che martedì è salito a quota 22 dopo la partita da luna park con il Sassuolo. Gattuso proverà a incrementare i numeri con la gara odierna, i biancocelesti soltanto 3 volte hanno realizzato più gol dopo i primi 10 turni: sono stati 24 nel 1942-1943 e nel 1999-2000 (anno del secondo scudetto), 26 invece nel 2017-2018 (record).

Una Lazio da record

Una Lazio così pungente anche perché veramente cinica sotto porta: considerando i 5 campionati top europei e i dati prima del weekend in corso, solo Barcellona (19,1%) e Marsiglia (17,5%) vantavano una percentuale realizzativa più alta della Lazio (17,3%). Si tratta della più alta registrata da un singolo club in Serie A nelle ultime 20 stagioni: un primato che apparteneva alla stessa Lazio della stagione 2021-2022 (17%).