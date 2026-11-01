Gattuso dopo il Cagliari: "Senza questo spirito siamo una squadra normale"
Conosce solo la vittoria la Lazio di Gattuso. Contro il Cagliari va sotto, soffre, poi rimonta: primo posto in solitaria dopo il ko dell'Inter nel derby. Ma i piedi rimangono per terra. "Siamo tutti lì, mancano 12 punti al traguardo di inizio stagione. Le difficoltà le tocchiamo con mano, sono tutte squadre equilibrate e strutturate. Dobbiamo pensare partita dopo partita e poi vedremo. Meglio non guardare la classifica, altrimenti ci gira la testa. Dobbiamo pedalare, riposare e pedalare forte", le parole del tecnico biancoceleste a Dazn.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS