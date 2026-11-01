Zaccagni e l’infortunio contro il Cagliari: problema alla coscia, ecco come sta
Brutte notizie per la Lazio, che durante la sfida dell'Olimpico contro il Cagliari ha perso per infortunio Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 55', sul punteggio di 1-1, a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra. L'esterno aveva già segnalato il problema alla panchina, provando inizialmente a stringere i denti e a proseguire la partita. Il dolore, però, lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Zaccagni ha lasciato il campo zoppicando e toccandosi la coscia sinistra, facendo spazio a Pinamonti, con Noslin spostato sulla corsia mancina.
Lazio, Zaccagni rischia di saltare il Napoli
Le condizioni del capitano saranno valutate nelle prossime ore per stabilire la natura e l'eventuale entità dell'infortunio. Al momento è ancora troppo presto per formulare una diagnosi o ipotizzare i tempi di recupero, anche se i primi segnali fanno pensare a un possibile problema muscolare. La presenza di Zaccagni contro il Napoli, nella sfida in programma domenica alle 12.30, è dunque in dubbio.
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