Il primo posto della Lazio in quattro punti: dallo spogliatoio al gioco-show e le ambizioni

Il primo posto della Lazio è un giro sulla ruota panoramica, l’attrazione principale di Rinolandia , la giostra dei sogni di Gattuso. E’ un’opera che pareva irrealizzabile. E’ sorta all’improvviso al posto del luna park fantasma di Formello, delle montagne russe da caduta libera che storicamente capovolgevano la Lazio e i suoi tifosi. Più giù che su. Rinolandia è il divertimento che mancava. E’ lo show dei numeri record. E’ la Lazio che non vedevamo più. E’ una piccola Città del Sole, bellissima l’utopia che rappresenta. Rino l’ha creata con i suoi riti aggiornati, senza totem, nell’estate della Grande Depressione. Ha ricostruito Formello dalle fondamenta. Ha ricomposto lo spogliatoio, è rifiorito. Ha proposto allenamenti duri e divertenti al tempo stesso. Ha applicato un gioco-show con marcature feroci rischiando in prima persona dopo la partenza flop col Mantova. Ha portato un vento nuovo a Formello. Quante fusioni in una. Così Gattuso ha rialzato la Lazio. Così ha scompigliato il campionato. Così è arrivato a giocarsi da primo la sfida da ex col Napoli al Maradona. E adesso partirà il secondo giro di giostra, quello delle ambizioni. La Lazio vola a ruota libera.

Gruppo nuovo, il feeling con la squadra

Le acque erano tempestose dopo il naufragio con Sarri. La prima pietra di Rinolandia è stata posta nello spogliatoio. Lì Gattuso è andato alla ricerca della Lazio perduta. Prima le telefonate ai senatori, via via a tutti gli altri. Ha chiesto disponibilità e adesione, li ha ottenuti. Ha isolato la squadra dai casi estivi, il mercato a saldo zero e la contestazione dei tifosi verso Lotito. Oggi Rino parlando dello spogliatoio dice «si è creata una bella famiglia». La squadra-famiglia prima di tutto per lui. Autorità indiscussa in campo, un fare da padre fuori. «Non derogo su puntualità e rispetto, altrimenti diventa un circo», una sua frase cult. Poche settimane fa ha offerto un saggio di filosofia di se stesso. E’ partito dal Gattuso Ringhio per arrivare al Gattuso di oggi: «Devi trovare una chiave per entrare nella testa dei giocatori. Prima tornavo a casa col mal di stomaco». Il primo Gattuso aveva dialogo con la sua coscienza, ascoltava il gorgoglio delle proprie viscere ogni volta che vedeva qualcosa che non gli piaceva. Di recente ha parlato della sua conversione e ha confessato che il lavoro fuori dal campo gli costa più del lavoro in campo. Ma lo fa con dedizione, convinto che paghi. Rino si dedica quotidianamente al dialogo con i suoi giocatori, alla comprensione. Ha fatto un esempio, vale come regola. Ha chiesto onestà. Se una sera si beve un bicchiere in più vuole che glielo si dica e concede un giorno di pausa: «Non permetto a nessuno di rovinarmi gli allenamenti».

Gli umori

La stabilità dello spogliatoio della Lazio spesso è traballante. L’anno scorso era scisso, quando tutto va male qualche cricca si crea sempre. Sarri, si sa, non sarà mai un incentivatore emotivo. Si dedica solo al campo. Rino è sempre stato un catalizzatore, fa da molla. La porta del suo ufficio non è mai chiusa, è sempre aperta. Ha puntato subito sulla ricostruzione del gruppo. Ha rischiato rinunciando ai big scontenti, ha spinto Lotito a cederli. Aggregando tutti, giovani e meno giovani, ha creato un impasto straordinario di umori. Tutti dicono «ci butteremmo nel fuoco per Rino». Niente più mugugni. Lo spogliatoio oggi sembra una confraternita. «Sembra che ci conosciamo tutti da anni», il vanto di Rino dopo il Cagliari. Era orgoglioso del fatto che gli ingressi di Pedraza, Dele-Bashiru e Pinamonti fossero stati determinanti. Ha allungato la Lazio, pur essendo ristretta per le assenze di Marusic, Rovella e Gudmundsson. Sta ricevendo segnali da tutti, anche da chi può essere scontento. «Dopo Mantova sembrava un funerale», la frase forte di domenica. E’ nella settimana successiva che è nata la Lazio prima: «Ho detto che dovevamo continuare con l’entusiasmo visto nel mese del ritiro». Tutti stregati da Rino. Capace di far sentire anche un asino il migliore.