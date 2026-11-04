Tecnica, corsa e leadership: Taylor da possibile partente a giocatore cardine della Lazio di Gattuso

ROMA - Destro, sinistro. Su, giù, centro. Taylor due piedi e mille zone ricoperte. Talento a tutto campo, raffinatezza e resistenza. Tecnica e polmoni a disposizione della Lazio, è diventato un top-player. Senza ombra di dubbio uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Trascinatore anche contro il Cagliari, più versioni della stessa mezz'ala. Si presenta in area come stoccatore, poi riesce a trasformarsi in rifinitore o corridore. Ogni giornata l'intero kit del suo repertorio. Calciatore completo e quindi a prescindere complementare per caratteristiche al resto del reparto. Un terzetto che sta funzionando a meraviglia, quello con Belahyane in regia e Serie A Chi vincerà lo scudetto: la previsione dell'algoritmo sulla Serie A e i piazzamenti finali di Lazio e Roma Guarda la gallery La qualità di Taylor - Destro, sinistro. Su, giù, centro.. Talento a tutto campo, raffinatezza e resistenza. Tecnica e polmoni a disposizione della Lazio, è diventato un top-player. Senza ombra di dubbio uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Trascinatore anche contro il Cagliari, più versioni della stessa mezz'ala. Si presenta in area come stoccatore, poi riesce a trasformarsi in rifinitore o corridore. Ogni giornata l'intero kit del suo repertorio. Calciatore completo e quindi a prescindere complementare per caratteristiche al resto del reparto. Un terzetto che sta funzionando a meraviglia, quello con Frattesi intermedio opposto. Ma Taylor, domenica, ha fatto la differenza anche quando erano già stati sostituiti i due compagni titolari di questo magico inizio di stagione. Dato record, il suo, per quanto riguarda il numero di recuperi: sono stati 9 con il Cagliari, uno in più rispetto a Sutalo, secondo nella speciale classifica della sfida. Ze Pedro, primo tra i rossoblù, si è fermato a quota 7. Soltanto Floriani Mussolini, invece, ha chiuso la partita con più chilometri percorsi: 12,473 il terzino, 12,399 l'olandese. Gattuso, senza giri di parole, si è speso in un elogio sperticato nella conferenza stampa post-gara: "Ho ancora negli occhi Taylor che salva due volte un contropiede del Cagliari ribaltando l'azione in nostro favore". Tutto senza far mancare mai la qualità nel manovrare il pallone, né la capacità di inserirsi nell'area avversaria. La chance migliore, prima della rete decisiva di Pinamonti, era capitata proprio sul destro di Taylor: il suo tiro sulla sponda di Dele-Bashiru non ha inquadrato la porta, era stato lo stesso ex Ajax a far partire l'azione dopo una triangolazione veloce con Belahyane.

Taylor protagonista Taylor, nel primo tempo, con un colpo di tacco aveva servito Noslin per il successivo appoggio dell'1-1 a Isaksen. Sempre dentro ogni iniziativa pericolosa. Non si è ancora sbloccato, si diceva fino a dieci giorni fa. Ha tolto la sete con il prosciutto, dolcissimo: gol risolutivo al Parma, la combo timbro-assist nel turno infrasettimanale con il Sassuolo (uscendo all'intervallo visto il giallo rimediato), infine la prestazione da sballo con il Cagliari, stavolta senza entrare nel tabellino dei marcatori. Taylor è leader e parte integrante del gruppo, lo si vede nelle esultanze sfrenate che hanno scandito la corsa in campionato della Lazio.