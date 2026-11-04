Tecnica, corsa e leadership: Taylor da possibile partente a giocatore cardine della Lazio di Gattuso
La qualità di Taylor
Dato record, il suo, per quanto riguarda il numero di recuperi: sono stati 9 con il Cagliari, uno in più rispetto a Sutalo, secondo nella speciale classifica della sfida. Ze Pedro, primo tra i rossoblù, si è fermato a quota 7. Soltanto Floriani Mussolini, invece, ha chiuso la partita con più chilometri percorsi: 12,473 il terzino, 12,399 l'olandese. Gattuso, senza giri di parole, si è speso in un elogio sperticato nella conferenza stampa post-gara: "Ho ancora negli occhi Taylor che salva due volte un contropiede del Cagliari ribaltando l'azione in nostro favore". Tutto senza far mancare mai la qualità nel manovrare il pallone, né la capacità di inserirsi nell'area avversaria. La chance migliore, prima della rete decisiva di Pinamonti, era capitata proprio sul destro di Taylor: il suo tiro sulla sponda di Dele-Bashiru non ha inquadrato la porta, era stato lo stesso ex Ajax a far partire l'azione dopo una triangolazione veloce con Belahyane.
Taylor protagonista
Taylor, nel primo tempo, con un colpo di tacco aveva servito Noslin per il successivo appoggio dell'1-1 a Isaksen. Sempre dentro ogni iniziativa pericolosa. Non si è ancora sbloccato, si diceva fino a dieci giorni fa. Ha tolto la sete con il prosciutto, dolcissimo: gol risolutivo al Parma, la combo timbro-assist nel turno infrasettimanale con il Sassuolo (uscendo all'intervallo visto il giallo rimediato), infine la prestazione da sballo con il Cagliari, stavolta senza entrare nel tabellino dei marcatori. Taylor è leader e parte integrante del gruppo, lo si vede nelle esultanze sfrenate che hanno scandito la corsa in campionato della Lazio.
La Premier League tiene d'occhio
Convincente e ora pienamente convinto. In estate era nata eccome qualche titubanza: avevano influito gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione (i suoi primi a Roma), la partenza di alcuni big, il mercato a saldo zero, l'interesse di squadre all'estero, le prospettive ambiziose che non sembravano possibili a Formello. Tutto è cambiato nel giro di pochi mesi, tranne il corteggiamento di almeno un paio di club in Premier League (si è parlato di Brighton e Bournemouth). Gattuso lo sta esaltando: "Paura di cessioni a gennaio? Finora nessuno è venuto nel mio ufficio e spero che non lo faccia. Potrei chiudere la porta a chiave", la preghiera sotto forma di battuta. Rino merita di non perdere in corsa pezzi di questo livello.
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