Zaccagni ko, Gattuso prepara il piano alternativo: pronto Noslin ala e Pinamonti punta

Sul più bello l’immancabile tegola: Zaccagni stirato. Un amaro destino che ritorna per il capitano. La botta alla coscia sinistra subita domenica nel contrasto con Romano sembrava superabile, nascondeva anche una lesione. Colpa dell’allungamento precedente all’impatto. Per fortuna Rino l’ha sostituito dopo pochi minuti, lo vedeva zoppicare. E’ uno stop che spezza la formidabile catena di sinistra e crea un effetto domino. Noslin deve spostarsi ala, Pinamonti giocherà centavanti. Poco male da un punto di vista numerico, molto peggio pensando alle funzioni che l’olandese garantisce da primo difensore (in pressing) e da prima punta (sponde, assist e gol). Rino non ha Gudmundsson (non andrà in nazionale, tornerà dopo la sosta) e non può fare altro che arrangiarsi. L’unica soluzione è Noslin vice Zac, l’altra sarebbe spostare Cancellieri. Ma a sinistra già con Sarri non ha funzionato. La prima ipotesi è l’olandese attaccante esterno, nello stesso ruolo in cui ha giocato nel secondo tempo contro il Cagliari.

I tempi di recupero di Zaccagni

Zaccagni è stirato al quadricipite, lo stop è tra i 20-25 giorni. Più Torino (28 novembre) che Lecce (21 novembre). I primi esami li ha effettuati ieri, ne seguiranno altri. Era in pienissima forma, tre assist e un gol nelle ultime quattro, in tutto cinque assist e due gol in 10 giornate. Aveva ripreso ritmo dopo la scorsa annata: l’operazione per la pubalgia e gli infortuni muscolari in serie. Fatto sta che la Lazio perde la freccia di sinistra, un ingranaggio cruciale nella catena inarrestabile che comprende Tavares, Taylor e lo stesso Noslin in appoggio. Dunque Noslin in preallarme da ala, Pinamonti rilanciato da centravanti. Per Andrea è un’occasione d’oro, era diventato impossibile scalzare Noslin. Deve sfruttare la chance di Napoli per provare a tenersi il posto. Servono altri gol dopo i due segnati contro Monza e Cagliari, hanno chiuso le partite.

Gli altri recuperi

Gattuso aveva appena recuperato Rovella e Marusic, in gruppo alla ripresa. Ha perso il capitano. I primi due saranno in panchina al Maradona, garantiranno ricambi in corsa. Sono fermi da due mesi, si pensava ad un ritorno molto più veloce. Ci sono stati incidenti di percorso e ritardi. La pausa servirà a Rovella per lavorare in gruppo, non a Marusic. Il terzino è stato convocato dal Montenegro, andrà in nazionale. Può essere un’occasione per trovare minutaggio e lanciare la sfida a Floriani, ad oggi titolarissimo. Gattuso ha iniziato a lavorare sul piano anti-Napoli. A Reggio Emilia aveva rischiato evitando di fare turnover, lo stesso ha fatto col Cagliari. Gli effetti negativi si sono visti per la prima volta. La soglia di veemenza era più bassa, evidente il calo fisiologico in alcuni uomini. Tavares e Belahyane su tutti. Anche lo stesso Zaccagni era a marce più basse, in più s’era fermato per l’infortunio, da qui il cambio. Rino proverà ad arrivare alla sosta cambiando solo Zaccagni con Noslin, una mossa forzata dagli eventi. Floriani, Sutalo, Provstgaard e Tavares in difesa. Frattesi, Belahyane (convocato dal Marocco) e Taylor a centrocampo. Isaksen, Pinamonti e Noslin nel nuovo tridente. I tifosi. Novità per la trasferta di Napoli, è semichiusa. Divieto ai residenti nel Lazio, è stato concesso l’acquisto dei biglietti (40 euro) per il settore Ospiti ai residenti delle altre regioni in possesso della Fidelity card Lazio 1900. Vendite partite ieri, lo stop sabato.