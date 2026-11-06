Lazio, Zaccagni out a Napoli: Isaksen può essere il capitano

La figurina di Isaksen con la faccia di Robben è stata tra le foto laziali più virali delle ultime 48 ore. La pelata dell’ex campione olandese, il faccione di Gustav sorridente, la maglia del Bayern Monaco. Effetto riuscito. La photoshoppata di Gustav “Arjen” Isaksen è il trend di crescita del danese, mai così continuo, mai così spettacolare nei gol e nelle giocate. Da qui la celebrazione dei compagni con quella fotoritocco appesa nella palestra di Formello per mano di Mandas. L’evoluzione dell’Isaksen di oggi richiama numeri da celebrity. L’ascesa del danese è strepitosa. Una forza della natura quando attacca, quando calcia da fuori, quando piomba in area. I dribbling forse nascondono davvero qualche diavoleria alla Robben. E giocando alla Robben non sta incollato sulla linea, con Rino sconfina da destra a sinistra, si accentra, prova ne è il gol segnato al Cagliari. Isaksen è nel vivo del gioco d’attacco, sterza e mira col mancino. Il suo colpo, il suo distintivo. Ha acquisito cattiveria agonistica. Era un’idea di top player, forse lo sta diventando.

Isaksen capitano a Napoli: ecco l'investitura Gattuso a Napoli sarà senza Zaccagni, sposterà Noslin ala, lancerà Pinamonti centravanti, ma la punta di diamante del tridente sarà Isaksen. Quattro gol nelle ultime cinque presenze, tanti gol quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 29 partite di A. E’ a un gol dal record personale in campionato, si è fermato a 5 reti in 30 presenze l’anno scorso. Punta la doppia cifra. Per tre volte di fila non ha mai colpito in Italia, l’ultima volta s’è fermato a 4 col Midtjylland nel 2023. Può riuscirci al Maradona. Gattuso è senza Zaccagni, quindi senza capitano. Cataldi e Marusic saranno in panchina, si deve procedere con un’elezione d’emergenza. Seguendo la logica dell’anzianità potrebbe toccare al danese, arrivato alla Lazio nel 2023. Un’investitura speciale nel suo momento magico, in piena trattativa per il rinnovo fino al 2031. In più la sfida al Napoli al Maradona. Uno dei bersagli preferiti. Due gol segnati agli azzurri a cavallo del 2024 e del 2025. La parabola regale dell’8 dicembre 2024 (0-1 al Maradona) su assist parabolico di Noslin, la stoccata del 15 febbraio 2025 attaccando centralmente e spaccando l’incrocio (2-2 all’Olimpico). Due opere d’arte. L’anno scorso ha giocato una partita su due, quella dell’andata. Al ritorno era in panchina. Isaksen sta diventando una macchina da gol, s’attendono ulteriori prove.