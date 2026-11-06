Gattuso a Napoli per il sesto colpo esterno di fila: Mancini arrivò a sette
Tracce da romanzo. La Lazio di Gattuso è una Lazio da revival di record e ricordi. Cinque vittorie fuori nelle prime cinque partite di campionato, è a meno due dal record di Mancini. La sua Lazio si fermò a sette successi nelle prime sette gare esterne di A nel 2002-03. La striscia iniziò a settembre 2002 e si chiuse a dicembre. Rino per salire a quota sei dovrà sbancare il Maradona, cosa che alla Lazio in verità è riuscita sempre nelle ultime 4 occasioni. Il primo colpo nel 2023, il 3 marzo (0-1). Il secondo il 2 settembre 2023 (1-2). Il terzo l’8 dicembre 2024 (0-1). Il quarto il 18 aprile scorso (0-2). Tre vittorie con Sarri, una con Baroni. Tutte in campionato. La cinquina sarebbe storica. I quattro ko di fila valgono la striscia di sconfitte interne più lunga per il Napoli. Per la Lazio è una delle serie di vittorie esterne consecutive più lunghe aperte, è maggiore solo quella contro l’Empoli (sei). In generale la Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide col Napoli (2 pareggi e un ko), tante vittorie quante ne aveva ottenute nelle precedenti 24 gare contro gli azzurri (3 pareggi, 17 ko). Clean sheet in quattro delle ultime sette partite. Una nuova tradizione da provare a confermare per la capolista.
I traguardi in Serie A: ecco i precedenti
Per tornare al record delle cinque trasferte vinte, l’ultima squadra a ottenere sei successi nelle prime sei gare esterne è stata l’Inter di Conte nel 2019-20. Nessuno però è riuscito a centrare questo record per tre volte, può farcela la Lazio dopo le stagioni 2002-03 e 2017-18. Gattuso riparte da quota 28 in 10 giornate, nell’era dei tre punti solo quattro squadre hanno ottenuto almeno 28 punti nelle prime 10 gare stagionali di A: la Juventus (2012-13 e 2018-19), la Roma (2013-14), il Napoli (2017-18, 2021-22) e il Milan (2021-22). Tutte tranne la Juventus 2012-13 hanno raggiunto quota 31 punti dopo 11 partite. Le vittorie di fila della Lazio sono sei, non si registra una striscia più lunga in casa biancoceleste dalla stagione 2019-20, quando si arrivò a 11 successi di fila. Rino dice sempre che i suoi record non vanno letti e commentati oggi, solo quando sarà in pensione e porterà a spasso i nipotini. Ma la Lazio che va a Napoli è una Lazio al culmine del successo, attesa da tutti al varco. Sarà uno snodo cruciale per capire se i biancocelesti possono restare ancora così in alto.
La preparazione in vista del Napoli
L’attesa di Napoli è stata però agitata dall’infortunio di Zaccagni (stiramento) e dalle condizioni di Tavares (affaticamento). Due rotelle della catena di sinistra, fino al match col Cagliari incontrastata. E’ stato Pisacane a trovare le contromisure per frenare gli assalti, sfruttando anche la stanchezza della terza partita di fila. «Mi sono preso dei rischi», aveva detto Gattuso a Reggio Emilia, alla seconda partita in pochi giorni. Col Cagliari ha elogiato i cambi decisivi: «Chi è entrato dalla panchina è stato decisivo, con la mentalità giusta. Grandi meriti ai miei ragazzi, il mio più grande orgoglio è per come sono entrati tutti, con voglia e veemenza». Il piano. Gattuso domenica aveva lasciato intendere che qualcosa avrebbe potuto cambiare per variare spartito. La marcatura a uomo su Tavares lo aveva allarmato: «Iniziano a capire il valore dei nostri giocatori. Dobbiamo fare qualcosa di diverso». La tegola Zaccagni ha rovinato alcuni piani. Ma Gattuso, dal primo giorno, ha estratto conigli dal cilindro. Quelli che più di tutti faticavano ad uscire.
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