Gattuso a Napoli per il sesto colpo esterno di fila: Mancini arrivò a sette

Tracce da romanzo. La Lazio di Gattuso è una Lazio da revival di record e ricordi. Cinque vittorie fuori nelle prime cinque partite di campionato, è a meno due dal record di Mancini. La sua Lazio si fermò a sette successi nelle prime sette gare esterne di A nel 2002-03. La striscia iniziò a settembre 2002 e si chiuse a dicembre. Rino per salire a quota sei dovrà sbancare il Maradona, cosa che alla Lazio in verità è riuscita sempre nelle ultime 4 occasioni. Il primo colpo nel 2023, il 3 marzo (0-1). Il secondo il 2 settembre 2023 (1-2). Il terzo l’8 dicembre 2024 (0-1). Il quarto il 18 aprile scorso (0-2). Tre vittorie con Sarri, una con Baroni. Tutte in campionato. La cinquina sarebbe storica. I quattro ko di fila valgono la striscia di sconfitte interne più lunga per il Napoli. Per la Lazio è una delle serie di vittorie esterne consecutive più lunghe aperte, è maggiore solo quella contro l’Empoli (sei). In generale la Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide col Napoli (2 pareggi e un ko), tante vittorie quante ne aveva ottenute nelle precedenti 24 gare contro gli azzurri (3 pareggi, 17 ko). Clean sheet in quattro delle ultime sette partite. Una nuova tradizione da provare a confermare per la capolista.

I traguardi in Serie A: ecco i precedenti Per tornare al record delle cinque trasferte vinte, l’ultima squadra a ottenere sei successi nelle prime sei gare esterne è stata l’Inter di Conte nel 2019-20. Nessuno però è riuscito a centrare questo record per tre volte, può farcela la Lazio dopo le stagioni 2002-03 e 2017-18. Gattuso riparte da quota 28 in 10 giornate, nell’era dei tre punti solo quattro squadre hanno ottenuto almeno 28 punti nelle prime 10 gare stagionali di A: la Juventus (2012-13 e 2018-19), la Roma (2013-14), il Napoli (2017-18, 2021-22) e il Milan (2021-22). Tutte tranne la Juventus 2012-13 hanno raggiunto quota 31 punti dopo 11 partite. Le vittorie di fila della Lazio sono sei, non si registra una striscia più lunga in casa biancoceleste dalla stagione 2019-20, quando si arrivò a 11 successi di fila. Rino dice sempre che i suoi record non vanno letti e commentati oggi, solo quando sarà in pensione e porterà a spasso i nipotini. Ma la Lazio che va a Napoli è una Lazio al culmine del successo, attesa da tutti al varco. Sarà uno snodo cruciale per capire se i biancocelesti possono restare ancora così in alto.