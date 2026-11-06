Flaminio, intesa sulla pensilina: stadio della Lazio, l'iter avanza

ROMA - La distanza si è ridotta, qualche compromesso è stato trovato. Proseguono le interlocuzioni tra la Lazio e la Soprintendenza per superare le prescrizioni che accompagnavano il parere favorevole sul progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Sul tema della capienza è stata raggiunta da giorni un'intesa di massima: il nuovo impianto potrebbe ospitare tra i 47 e i 48.000 spettatori, una cifra inferiore rispetto ai 50.570 posti inizialmente previsti, ma comunque considerata soddisfacente dal club biancoceleste: l'obiettivo resta provare ad avvicinarsi il più possibile alla soglia dei 50.000 senza però compromettere l'equilibrio raggiunto con gli organi di tutela.