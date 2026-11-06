Perché il Napoli è sfinito (e adesso arriva la Super Lazio)

Trasferta vietata? I tifosi della Lazio accompagnano la squadra alla partenza per Napoli

Nuova iniziativa del tifo organizzato biancoceleste, che fino ad ora aveva sempre seguito in massa la squadra di Gattuso lontano dall'Olimpico
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 14:42

Serie ALazionapolitifosiLotitoGattusoMaradona
LazioLazio Tutte le notizie sulla squadra

Per la prima volta dall'inizio del campionato, la Lazio si ritroverà a giocare in trasferta senza tifosi al seguito. Da Bologna a Reggio Emilia, in decine di migliaia hanno sostenuto la squadra di Gattuso lontano dallo Stadio Olimpico, disertato ad oltranza come forma di contestazione nei confronti della gestione Lotito. Ma a Napoli, visti i precedenti, non ultimo quello della scorsa stagione, in autostrada, che portò al divieto per i supporters biancocelesti fino al termine del campionato, l'esodo non sarà possibile.

 

Lo spettacolo dei tifosi della Lazio ad Ascoli: quanto amore al Del Duca
Guarda la gallery

 

L'idea che nasce dal divieto

L'Osservatorio si è espresso senza tentennamenti, trasferta vietata ai residenti nel Lazio. Una decisione attesa e che non ha trovato impreparato il tifo organizzato biancoceleste, che ha trovato un altro originale modo di trasmettere a tecnico e giocatori la propria vicinanza e l'incoraggiamento in vista di un match difficilissimo, ma che potrebbe comunque consolidare il sorprendente primato in classifica.

Domani, sabato 7 novembre, l'appuntamento è per le ore 14:45 alla Stazione Termini, lato via Marsala, per accogliere la squadra ed accompagnarla idealmente ai binari che la porteranno a Napoli. Un pieno di energia da immagazzinare in vista del lunc match domenicale del Maradona.

 

Tutte le news
Lazio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS