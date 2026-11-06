Trasferta vietata? I tifosi della Lazio accompagnano la squadra alla partenza per Napoli

Per la prima volta dall'inizio del campionato, la Lazio si ritroverà a giocare in trasferta senza tifosi al seguito. Da Bologna a Reggio Emilia, in decine di migliaia hanno sostenuto la squadra di Gattuso lontano dallo Stadio Olimpico, disertato ad oltranza come forma di contestazione nei confronti della gestione Lotito. Ma a Napoli, visti i precedenti, non ultimo quello della scorsa stagione, in autostrada, che portò al divieto per i supporters biancocelesti fino al termine del campionato, l'esodo non sarà possibile.

L'idea che nasce dal divieto

L'Osservatorio si è espresso senza tentennamenti, trasferta vietata ai residenti nel Lazio. Una decisione attesa e che non ha trovato impreparato il tifo organizzato biancoceleste, che ha trovato un altro originale modo di trasmettere a tecnico e giocatori la propria vicinanza e l'incoraggiamento in vista di un match difficilissimo, ma che potrebbe comunque consolidare il sorprendente primato in classifica.

Domani, sabato 7 novembre, l'appuntamento è per le ore 14:45 alla Stazione Termini, lato via Marsala, per accogliere la squadra ed accompagnarla idealmente ai binari che la porteranno a Napoli. Un pieno di energia da immagazzinare in vista del lunc match domenicale del Maradona.