Pinamonti e quella doppietta fatale al Napoli: al Maradona la grande chance per lui e per la Lazio
ROMA - Ti esalta o ti frega. Che fatica la vita da bomber alla Lazio negli ultimi anni. Pinamonti l’ha capito subito. Prima ha dovuto esorcizzare l’arrivo di Icardi, quello che gli stava soffiando il posto prima di prenderselo. Poi s’è trovato davanti Noslin, quello che doveva fargli da vice. Tormentatissima la trafila per Andrea, è finito dentro all’incantesimo. Appena arrivato s’è trovato subito ad oscillare tra due poli, il campo e la panchina. Era arrivato scarico dal Sassuolo, dopo un’estate vissuta aspettando la Lazio, forzando la cessione. Noslin ne ha approfittato, s’è preso la maglia 9 sparigliando mercato, gerarchie, ruoli, tutto. Pinamonti non ha potuto fare altro che accettare un posto da bomber part-time. Entrando e segnando è stato decisivo con Monza e Cagliari, ha chiuso i giochi. Ma da prima punta s’è ritrovato ad essere seconda punta. La sua vita da bomber è stata sempre faticosa, lo costringe a correre e a sfidare all’infinito.
Pinamonti, la storia
Andrea Pinamonti nelle rincorse ci mette tutto. L’impegno, l’attaccamento, il cuore, l’anima. La sua è una carriera di rimonta. Tutto sé stesso ci ha messo per arrivare alla Lazio. Ha dato corpo al sogno, si è dannato per lei: «Ho lottato per essere qui». Gattuso l’ha spinto a ricarburare: «Deve stare tranquillo, Roma non è stata costruita in un giorno». L’abbraccio dopo il gol al Cagliari è la chiusura del cerchio. Rino ha puntato su di lui dopo che erano falliti gli acquisti di Ivanovic e Bamba Dieng. Ha detto no e poi no a Icardi, spinto da Lotito. S’è impuntato su Pinamonti anche dopo il mercato, difendendo la sua scelta, ribadendo il no a Icardi a zero. Nell’abbraccio di domenica c’era anche la gratificazione di Gattuso. Ora Rino chiede a Pinamonti il grande colpo a Napoli. Lo lancerà titolare e poco importa che sia una promozione forzata. Noslin dovrà spostarsi da ala, al posto di Zaccagni (out). Andrea sarà centravanti al Maradona. La sfida è replicare il gioco che offre Noslin, primo difensore in pressing, sponda e fionda. Gattuso l’ha scelto perché convinto che potesse ringhiare, mordere e segnare.
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