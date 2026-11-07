Pinamonti e quella doppietta fatale al Napoli: al Maradona la grande chance per lui e per la Lazio

ROMA - Ti esalta o ti frega. Che fatica la vita da bomber alla Lazio negli ultimi anni. Pinamonti l’ha capito subito. Prima ha dovuto esorcizzare l’arrivo di Icardi , quello che gli stava soffiando il posto prima di prenderselo. Poi s’è trovato davanti Noslin , quello che doveva fargli da vice. Tormentatissima la trafila per Andrea , è finito dentro all’incantesimo. Appena arrivato s’è trovato subito ad oscillare tra due poli, il campo e la panchina . Era arrivato scarico dal Sassuolo , dopo un’estate vissuta aspettando la Lazio , forzando la cessione. Noslin ne ha approfittato, s’è preso la maglia 9 sparigliando mercato, gerarchie, ruoli, tutto. Pinamonti non ha potuto fare altro che accettare un posto da bomber part-time . Entrando e segnando è stato decisivo con Monza e Cagliari , ha chiuso i giochi. Ma da prima punta s’è ritrovato ad essere seconda punta . La sua vita da bomber è stata sempre faticosa, lo costringe a correre e a sfidare all’infinito.

Pinamonti, la storia

Andrea Pinamonti nelle rincorse ci mette tutto. L’impegno, l’attaccamento, il cuore, l’anima. La sua è una carriera di rimonta. Tutto sé stesso ci ha messo per arrivare alla Lazio. Ha dato corpo al sogno, si è dannato per lei: «Ho lottato per essere qui». Gattuso l’ha spinto a ricarburare: «Deve stare tranquillo, Roma non è stata costruita in un giorno». L’abbraccio dopo il gol al Cagliari è la chiusura del cerchio. Rino ha puntato su di lui dopo che erano falliti gli acquisti di Ivanovic e Bamba Dieng. Ha detto no e poi no a Icardi, spinto da Lotito. S’è impuntato su Pinamonti anche dopo il mercato, difendendo la sua scelta, ribadendo il no a Icardi a zero. Nell’abbraccio di domenica c’era anche la gratificazione di Gattuso. Ora Rino chiede a Pinamonti il grande colpo a Napoli. Lo lancerà titolare e poco importa che sia una promozione forzata. Noslin dovrà spostarsi da ala, al posto di Zaccagni (out). Andrea sarà centravanti al Maradona. La sfida è replicare il gioco che offre Noslin, primo difensore in pressing, sponda e fionda. Gattuso l’ha scelto perché convinto che potesse ringhiare, mordere e segnare.