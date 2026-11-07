Tripudio biancoceleste a Termini: è una bolgia d'amore per la Lazio in partenza verso Napoli

L’abbraccio dei tifosi della Lazio a Termini: in 3mila per Gattuso

Grande entusiasmo alla stazione ferroviaria di Roma prima della partenza per Napoli: cori, bandiere e applausi
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2 min

Pubblicato il 07.11.2026, 17:09

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Una vera e propria invasione biancoceleste alla stazione Termini di Roma. Circa tremila tifosi della Lazio si sono radunati per salutare e caricare la squadra di Rino Gattuso, in partenza in treno verso Napoli per la sfida di domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Un bagno di folla accompagnato da cori, bandiere e applausi, a testimonianza dell'entusiasmo che circonda la formazione capitolina dopo un avvio di stagione sorprendente.

Bagno di folla per la Lazio prima della partenza per Napoli: entusiasmo alle stelle, le foto con i tifosi
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Lazio, tremila tifosi a Termini: Gattuso il più acclamato

Intorno alle 15:20 il pullman della Lazio ha raggiunto la stazione Termini, dove ad attendere giocatori e staff tecnico c'era una marea di sostenitori biancocelesti. Un'accoglienza calorosa, con i tifosi che hanno voluto far sentire tutto il proprio sostegno alla squadra alla vigilia di una trasferta particolarmente importante. Il più acclamato è stato Rino Gattuso, protagonista di un inizio di stagione che ha riacceso l'entusiasmo dell'ambiente laziale. Il tecnico ha ricevuto cori e applausi da parte dei presenti, diventando uno dei principali protagonisti della manifestazione d'affetto. Ricordiamo che la trasferta per i residenti nella regione Lazio è vietata. Proprio per questo, i tifosi hanno scelto di concentrare il proprio sostegno prima della partenza, facendo sentire alla squadra la vicinanza del popolo laziale.

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