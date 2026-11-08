Gattuso dopo il pareggio con il Napoli: "Un mortorio nello spogliatoio e mi piace. Frattesi? Un capoccione..." 

NAPOLI - È un Gennaro Gattuso contento quello che si presenta ai microfoni delle tv e di fronte ai cronisti dopo l'1-1 della sua Lazio contro il Napoli al 'Maradona' nel match valido per l' 11ª giornata di Serie A : "Il campo era difficile, è vero che gli mancavano dei giocatori, ma il Napoli è il Napoli e andiamo a vedere chi è sceso in campo - ha detto a Dazn - Nello spogliatoio c’era un mortorio. Ho fatto i complimenti alla squadra per il grande primo tempo, poi ci hanno schiacciati per dieci minuti e ci sta. Mi piace questa roba che sono delusi. Siamo orgogliosi dei ragazzi in un momento così del Napoli e in uno stadio così. Non è facile. Bisogna essere soddisfatti. Vorrei vedere più sorrisi, anche perché la prestazione ci è stata. Potevamo fare qualche gol in più, ma sono contento".

Gattuso elogia Frattesi e Noslin

"Frattesi è un capoccione, diventa pazzo, deve toccare e toccare, si sente perso senza pallone. In Europa ce ne sono pochi come lui, di incursori così bravi. Lui si fissa che deve toccare il pallone, ma siamo lì a fargli vedere i filmati su filmati. Noslin? È veemente, sta bene fisicamente. È un giocatore importante per noi, è diventato più ordinato. Ha fatto una grandissima partita".

Lazio prima in classifica

"La classifica non dobbiamo vederla. Recuperiamo, ora ci sono tre giorni liberi, poi due allenamenti tosti, mentre sabato abbiamo una amichevole contro una squadra di Serie B maltese. Bisogna mettere benzina. Viviamo alla giornata ma con questa fame qua e questo coraggio. I ragionamenti si fanno nelle ultime sette o otto partite. Bisogna ragionare sui tre punti, sul punto, e se sono zero prendi legnate sui denti".

In conferenza stampa al Maradona

"Arrabbiato? No anzi. Nello spogliatoio ho visto i giocatori rammaricati e invece non bisogna esserlo. Era una partita trappola, contro una squadra senza dieci giocatori, ma ferita e con giocatori che qui hanno vinto due scudetti, un gruppo pieno di orgoglio e guidati da un allenatore che ha vinto tantissimo. Quando loro erano un po' sulle gambe abbiamo cercato poco la profondità forse, limitandoci a palleggiare. È un buon punto e sono soddisfatto del coraggio con cui siamo venuti a giocare qui, anche se a un certo punto abbiamo sofferto un po' le loro transizioni. Siamo stati bravi con un grandissimo primo tempo. Ma ci sta che il Napoli possa reagire nel secondo tempo, perché al di là delle assenza hanno una squadra composta da grandissimi giocatori. Abbiamo sofferto dieci minuti e poi siamo stati bravi a riprendere la nostra partita. Vedere i ragazzi delusi da una parte fa piacere, ma bisogna capire anche in che stadio siamo venuti a giocare oggi. Era pieno e il Napoli era ferito e chiamato alla reazione. Quello mi rende orgoglioso come allenatore è però il coraggio con cui abbiamo accettato ad esempio l'uno contro uno contro Hojlund. Rosa corta e assenza Zaccagni? C'è anche Gudmundsson che lo può fare, ma purtroppo ci mancava anche lui e ora speriamo di recuperarlo come speriamo che il problema di Zaccagni possa essere meno grave del previsto. Tra qualche giorno rifarà la risonanza e vedremo. Cancellieri? Preferisce giocare a destra ed è per questo che inizialmente ho messo lì Dele-Bashiru. Inter-Como? Appena arrivo a casa farò una doccia e una chiacchiera con mia moglie. La rivedrò registrata, ora non è la priorità".

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