Lazio, si ragiona da grandi: Gattuso si abitua alla vetta, il pari di Napoli e la goduria dell'imbattibilità
Non guarderà la classifica (ma voi ci credete?) ma all’aria di montagna Gattuso si sta abituando. Altrimenti non avrebbe quel volto mesto e un filo di voce a fine partita. E i suoi soldatini uguale, tutti a passo lento verso gli spogliatoi, nessun abbraccio, nessun sorriso largo, Mandas e Isaksen svogliatamente al microfono di Dazn. Su con la vita, non avete mica venduto la pelle ad Allegri, un punto al “Maradona” non dovrebbe farvi schifo, anche se gli ultimi quattro anni a Napoli hanno regalato alla Lazio altrettanti trionfi. Un punto a Napoli vi mette al riparo da qualsiasi risultato della partitona del “Meazza”, vi consente di mantenere l’imbattibilità e di assaporare la goduria di altre due settimane di primato solitario.
Tutto questo cosa vuol dire? Che la Lazio non è più la donzelletta che vien dalla campagna e di sorpresa capita alla festa del principe, oggi la Lazio è cosciente della sua capacità, ragiona da grande e da grande interpreta il suo nuovo ruolo, dentro e fuori dalla partita. Da grande ha giocato il primo tempo al “Maradona”, padrona del campo, una sorta di tiro al bersaglio che ha fruttato un solo gol soltanto per le prodezze del fratellone di Milinkovic Savic e delle maldestre esitazioni di Isaksen prima e di Taylor poi davanti alla sua porta. Poi... E’ come se nell’intervallo ai giocatori biancoazzurri fosse stata somministrata una camomilla. Manovra lenta, palle perse banalmente. Mandas di nuovo decisivo. L’allarme deve suonare perché non è la prima volta che primo e secondo tempo facciano a pugni.
E’ successo anche col Milan, il Venezia, il Monza. Difficile pensare alla stanchezza con un impegno a settimana, piuttosto alla indispensabilità di alcuni titolari. L’assenza di Zaccagni e l’impiego a mezzo servizio di un prudente Tavares hanno privato la squadra di una catena di sinistra che rappresenta una delle sue armi più efficaci. Non voglio gettare la croce sulle spalle di Pedraza, sfortunato nell’autogol, ma sinceramente fra lui e il portoghese ci passa una larga differenza. Noslin si è segnalato ancora una volta fra i migliori (il gol di Frattesi per metà gli appartiene), ma non come copia del capitano. Pinamonti, che lo ha sostituito al centro, sembra spaesato, fatica ad entrare negli ingranaggi della squadra. Gattuso ha adesso due settimane di tempo per recuperare Rovella, Marusic e, si spera, Gudmundsson, riflettere e cavare il ragno dal buco. Per poi proseguire con Lecce, Torino, Atalanta e il derby. Chiudendo l’anno da grande. Senza guardare la classifica, of course.
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