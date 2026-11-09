Da Sutalo a Tavares e non solo: la sosta aiuta Gattuso ma i flessori preoccupano

Come stanno gli infortunati in casa Lazio

Sutalo ha avvertito una fitta durante la prima frazione, lasciando immediatamente il campo. «Ha sentito tirare al flessore, non andrà in nazionale e vediamo di che grado sarà la lesione», ha spiegato Gattuso. Diverso il discorso per Tavares, arrivato alla partita già in condizioni precarie. «A Nuno bisogna fare i complimenti per come si è messo a disposizione. Poteva anche non giocare, si è allenato poco, si portava una contrattura al flessore e ha stretto i denti». Il portoghese ha resistito fino all'intervallo, poi si è arreso: potrebbe comunque rispondere alla convocazione della sua nazionale per farsi visitare anche lì. Domani o mercoledì sarà invece una giornata importante per Zaccagni, che ieri ha seguito la squadra a Napoli nonostante l'infortunio. Il capitano si sottoporrà a una risonanza per chiarire se l'origine dell'edema sia di natura traumatica (la "vecchietta" subita con il Cagliari) o dovuta a uno strappo muscolare (l'ipotesi da scongiurare perché allungherebbe i tempi di recupero). Per Gudmundsson, fermo da 45 giorni per il problema alla spalla rimediato in nazionale, l'obiettivo è invece il test di sabato contro il Mgarr United per cominciare a fargli mettere minuti nelle gambe. Le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno, Gattuso spera di riaverlo presto in gruppo, come già accaduto con Rovella e Marusic (ieri in panchina).