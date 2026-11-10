Tavares e Sutalo, è ansia Lazio: come stanno e quali partite possono saltare

Gattuso è stato mago, ora deve fare lo stregone per evitare i soliti stop ripetuti dei soliti noti. Zaccagni s’era stirato in settimana, sembrava in formissima, lanciatissimo, invece lo stop, un vecchio incubo. Tavares a Napoli era annunciato tra gli stirati, è stato a rischio fino a domenica. Rino ha ammesso i timori: «Sapevamo che poteva fermarsi da un minuto all’altro». Sutalo era arrivato in estate col rebus infortuni, negli ultimi 4 anni ha saltato 46 par­tite. Sarà stata una fatalità. La Lazio non ha ancora comunicato le diagnosi dei nuovi stirati. E’ scontato lo stiramento del croato, uscito a spalla al Maradona, con la coscia sinistra bloccata. Si tratta dei flessori. Gattuso in conferenza è stato chiaro: «Dobbiamo capire l’entità della lesione». Sutalo è rimasto a Formello , era stato convocato dalla Croazia. Anche Tavares non è partito, rinunciando alla chiamata del Portogallo. Sarebbe stato comunque a rischio in nazionale. E’ più che un sospetto lo stiramento, per essere ponderati. I controlli, in caso di stop muscolare, di solito vengono programmati a distanza di 48 ore, scadranno oggi. Rino si augura che i tempi non siano lunghi, alla ripresa si giocherà col Lecce, poi il Torino e l’Atalanta prima del derby del 13 dicembre. Gli stiramenti di primo e secondo grado possono oscillare dai 15-20 ai 25-30 giorni.

Le condizioni di Zaccagni

Entro 48 ore sono previsti controlli anche per Zaccagni. Non è ancora chiaro se l’edema alla coscia sinistra sia stato prodotto dalla botta presa nel contrasto con Romano contro il Cagliari o se si tratti di una lesione provocata dall’allungamento, tra primo o secondo grado. «Anche per Zac aspettiamo la risonanza per capire se l’edema è venuto fuori su un trauma o dopo uno strappo in velocità. Siamo convinti che sia stata una vecchietta», quindi un trauma, così come ha detto Gattuso. Ha recuperato Rovella e Marusic, in panchina a Napoli. Ha aspettato prima di riportarli dentro perché avevano necessità di lavorare atleticamente. Rino vuole giocatori esplosivi, se non lo sono preferisce che lavorino a parte. Lo stesso vale per Gudmundsson: «Si deve prima allenare. Ora faremo di tutto per metterlo in campo nell’amichevole di sabato prossimo e poi vediamo. Un conto è allenarsi e fare lavoro a secco, un conto è giocare e andare a ritmi elevati. Speriamo di rimetterlo nel gruppo come Rovella e Marusic oggi. Lui può fare tanti ruoli, anche al posto di Zaccagni».