Tripudio biancoceleste a Termini: è una bolgia d'amore per la Lazio in partenza verso Napoli

Isaksen: "Sento la pace interiore alla Lazio. Con Gattuso non devo pensare troppo..."

Il danese: "È un piacere arrivare al campo, non vedi l'ora di allenarti ogni singolo giorno. Anche se vi assicuro che è durissima" 
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3 min

Pubblicato il 10.11.2026, 14:46

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Isaksen è un perno della Lazio che sta volando in campionato. Dal ritiro della Danimarca, il giocatore biancoceleste è stato protagonista della trasmissione 'Totalfodbold" e ha messo il focus sul suo momento personale: "In questo periodo sono davvero felice. Ho trovato una pace interiore, sia dentro che fuori dal campo, e tutto sta andando per il verso giusto. Ho acquisito maggiore fiducia in me stesso. In estate ho dovuto affrontare anche alcuni infortuni, tra interventi chirurgici e riabilitazione. E per recuperare è servito del tempo. Poi quando trovi il ritmo giusto, ti senti bene ogni giorno, il tuo corpo risponde al meglio e ti permette di allenarti e giocare al 100%, allora le cose iniziano ad andare bene. Credo che il mio rendimento sia il risultato di tutti questi fattori". 

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Isaksen esalta le doti di allenatore di Gattuso 

"Adesso alla Lazio ho un allenatore che vede qualcosa in me e che crede in me. Con Gattuso non devo pensare troppo, ed è proprio in queste condizioni che riesco a dare il meglio di me in campo. In fase difensiva, il mio compito è semplicemente quello di seguire il mio avversario; con altri, invece, l'impostazione era molto più tattica e difensiva. Sebbene anche quegli allenatori fossero molto preparati, il nostro approccio attuale punta a difendere in modo da poter spingere in avanti subito dopo e attaccare. Questo è esattamente il modo in cui amo giocare. Gattuso è un grande motivatore e sa gestire il gruppo in modo eccellente, riesce a tirare fuori il meglio da ognuno di noi. È un piacere arrivare al campo, non vedi l'ora di allenarti ogni singolo giorno. Anche se vi assicuro che è durissima (ride, ndr.). Con lui si corre tantissimo, ma è davvero fantastico. Abbiamo un gruppo straordinario che in questo momento sta funzionando alla perfezione. Per questo, per me è una spinta in più poter tornare a casa e giocare per la nazionale".

 

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