Isaksen: "Sento la pace interiore alla Lazio. Con Gattuso non devo pensare troppo..."
Isaksen è un perno della Lazio che sta volando in campionato. Dal ritiro della Danimarca, il giocatore biancoceleste è stato protagonista della trasmissione 'Totalfodbold" e ha messo il focus sul suo momento personale: "In questo periodo sono davvero felice. Ho trovato una pace interiore, sia dentro che fuori dal campo, e tutto sta andando per il verso giusto. Ho acquisito maggiore fiducia in me stesso. In estate ho dovuto affrontare anche alcuni infortuni, tra interventi chirurgici e riabilitazione. E per recuperare è servito del tempo. Poi quando trovi il ritmo giusto, ti senti bene ogni giorno, il tuo corpo risponde al meglio e ti permette di allenarti e giocare al 100%, allora le cose iniziano ad andare bene. Credo che il mio rendimento sia il risultato di tutti questi fattori".
Isaksen esalta le doti di allenatore di Gattuso
"Adesso alla Lazio ho un allenatore che vede qualcosa in me e che crede in me. Con Gattuso non devo pensare troppo, ed è proprio in queste condizioni che riesco a dare il meglio di me in campo. In fase difensiva, il mio compito è semplicemente quello di seguire il mio avversario; con altri, invece, l'impostazione era molto più tattica e difensiva. Sebbene anche quegli allenatori fossero molto preparati, il nostro approccio attuale punta a difendere in modo da poter spingere in avanti subito dopo e attaccare. Questo è esattamente il modo in cui amo giocare. Gattuso è un grande motivatore e sa gestire il gruppo in modo eccellente, riesce a tirare fuori il meglio da ognuno di noi. È un piacere arrivare al campo, non vedi l'ora di allenarti ogni singolo giorno. Anche se vi assicuro che è durissima (ride, ndr.). Con lui si corre tantissimo, ma è davvero fantastico. Abbiamo un gruppo straordinario che in questo momento sta funzionando alla perfezione. Per questo, per me è una spinta in più poter tornare a casa e giocare per la nazionale".
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