Isaksen: "Sento la pace interiore alla Lazio. Con Gattuso non devo pensare troppo..."

Isaksen è un perno della Lazio che sta volando in campionato. Dal ritiro della Danimarca, il giocatore biancoceleste è stato protagonista della trasmissione 'Totalfodbold" e ha messo il focus sul suo momento personale: "In questo periodo sono davvero felice. Ho trovato una pace interiore, sia dentro che fuori dal campo, e tutto sta andando per il verso giusto. Ho acquisito maggiore fiducia in me stesso. In estate ho dovuto affrontare anche alcuni infortuni, tra interventi chirurgici e riabilitazione. E per recuperare è servito del tempo. Poi quando trovi il ritmo giusto, ti senti bene ogni giorno, il tuo corpo risponde al meglio e ti permette di allenarti e giocare al 100%, allora le cose iniziano ad andare bene. Credo che il mio rendimento sia il risultato di tutti questi fattori".