L'ex Delio Rossi: "La Lazio ha una rosa da sesto-ottavo posto"

Ospite di Roberta Pedrelli a Sport Paper TV, l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi è tornato a parlare della serie A e non solo commentando queste prime 11 giornate di serie A con la squadra di Gattuso in testa seguita da Inter e Roma. L'ex tecnico ha poi parlato della vicenda Foggia e non solo.

Sosta Nazionali, corsa scudetto a quattro. Cosa ne pensa di queste 11 giornate? "Penso che la Lazio sia meritatamente in testa, è stata la più costante. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate per arrivare in fondo però la Lazio reciterà la sua parte fino in fondo. L'antagonista? Io devo valutare le squadre in base alle figurine, la Lazio ha una rosa da sesto-ottavo posto, Inter e Roma hanno rose migliori, anche l' Atalanta però i campionati si decidono a marzo-aprile. La squadra sorprendente è la Lazio, le altre stanno facendo il loro campionato".

Qual è stato il calciatore che le ha dato maggiore gioia e quale l'ha delusa?

"Domanda difficile. Ce ne sono tante che mi hanno dato grosse soddisfazioni. Sono legato però a quelli che mi hanno dato emozioni a livello personale, sensazioni e non a livello estetico. Quello che mi ha deluso forse è stato Abel Hernandez, aveva tutto per essere un grandissimo. Avrei scommesso il massimo, era da Barcellona o Real Madrid".

Un suo giudizio su Zarate..

"Mauro era un grande giocatore, più solista. La sua sfortuna è stata avere delle persone intorno che non l'hanno aiutato (anche i miei dirigenti) perchè lui a livello umano era un puro, una persona di cuore".

Oggi molte squadre giocano a tre, lei giocava spesso a quattro come la Lazio di Gattuso. Vede similitudini?

"Adesso si è tornati a giocare a uomo, a tutto campo. E' cambiato il tempo-spazio, è basato più sui duelli e più ne vinci e più hai possibilità di vincere le partite. E' un ritorno all'antica, sicuramente ci sono delle similitudini è un calcio aggressivo, più verticale e meno possesso palla. Sono contento della Lazio, voglio bene a Rino, l'ho portato io alla Salernitana. In questa situazione l'unica persona che potesse accettare una sfida del genere era solo lui, sta andando oltre le aspettative".

Lei ha allenato anche Genoa e Bologna..

"Le ho allenate io...(ride ndr). Sono legato a queste piazze e le seguo con affetto. De Rossi è un allenatore emergente, noi allenatori siamo giudicati non per ciò che diciamo ma per i risultati. Si dice che Mourinho sia superato ed invece è uno dei più vincenti, tanto di cappello. Stesso discorso per Allegri, è uno dei più vincenti italiani. Gli allenatori devono essere giudicati per come fanno giocare le loro squadre, se vai a Lecce sai che dovrai lottare per la salvezza così come se vai all'Inter devi vincere titoli. A Nicola capitano sempre queste situazioni, però sai che è un allenatore di questo livello".

Sul Foggia..

“Io sono legato emotivamente al mio lavoro e alle piazze dove ho allenato e Foggia è una di queste. Sono legato a quella piazza e se un territorio è in difficoltà tu gli dai una mano anche a costo di metterti in discussione. Ho preferito passare da c...Voglio troppo bene a questi colori".

Cristante è il centrocampista italiano più completo della serie A?

“Superman è più forte, braccio di ferro. Rodri è il più forte, sicuramente di livello molto intelligente. Un giocatore deve esserlo a 360 gradi, deve essere leader e avere capacità tecniche e fisiche. Ci sono anche calciatori più bravi anche se sta facendo benissimo, Tonali anche se gioca in Premier. Barella secondo me è più bravo di lui”.