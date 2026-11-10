Floriani rinnova con la Lazio, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha dichiarato: "Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!".