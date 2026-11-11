I tifosi della Lazio rioccupano l’Olimpico: derby esula dalla protesta, via alla prevendita

Lazio, gli appuntamenti

La prima data da cerchiare è quella di oggi. Alle 10 si apre infatti la fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, 29.918 sostenitori che (fino alle ore 23.59 di domenica 15 novembre) potranno assicurarsi un posto per la stracittadina. È il momento più atteso da una tifoseria che ha scelto di disertare le partite casalinghe, ma che fin dall’estate aveva annunciato un’unica eccezione: Lazio-Roma. A differenza di quanto accaduto nello scorso campionato, stavolta il derby è stato escluso dalla protesta. Ecco perché la risposta alla nuova fase di vendita si preannuncia completamente opposta rispetto a quella registrata per il Pack 3 (circa 3.500 venduti), la formula che comprendeva anche Lecce e Atalanta. E non sarà l’unico appuntamento capace di mobilitare il popolo biancoceleste. Tra poco più di un mese la Lazio sarà protagonista della finale di Supercoppa italiana a San Siro, dove è previsto un autentico esodo dalla Capitale. A inizio della settimana prossima prenderà il via la vendita dei biglietti, con l’impianto milanese (da 77.000 posti) che sarà diviso equamente tra le due tifoserie. La previsione è di almeno 30-35.000 laziali presenti a Milano.