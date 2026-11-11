Lazio, il commovente ricordo di Gabriele Sandri a 19 anni dalla scomparsa: "Per sempre con noi"

Il club biancoceleste ha pubblicato un post sui social, ricordando il tifoso ucciso l'11 novembre del 2007
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2 min

Pubblicato il 11.11.2026, 11:43

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"Sono trascorsi 19 anni ma il tuo ricordo rimarrà per sempre con noi". Nel diciannovesimo anniversario della sua scomparsa, la Lazio ricorda Gabriele Sandri, il tifoso biancoceleste ucciso l'11 novembre del 2007 nell'autogrill di Badia Al Pino da un colpo di pistola sparato dall'agente di polizia Luigi Spaccarotella.

Il ricordo della Lazio

Gabriele Sandri si stava recando a Milano per seguire la gara di campionato tra la Lazio e l'Inter. Poche ore prima aveva lavorato come dis jockey in un locale della capitale. Il club biancoceleste ha voluto ricordare Gabriele Sandri con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

La coreografia dedicata a Gabriele Sandri

La frase è stata accompagnata da una bandiera esposta in Curva Nord dai tifosi biancocelesti e nella quale il volto di Sandri si fonde con quello dell'aquila, simbolo del club: una riproduzione di una coreografia organizzata dal tifo organizzato e dedicata alla memoria dello sfortunato tifoso. 

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