Lazio diretta tifosi in ricordo di Gabriele Sandri: segui l'evento e la proiezione del corto Libertà LIVE
Una serata dedicata al ricordo, in un luogo simbolo della Lazio e nel giorno del 19° anniversario dell’omicidio di Gabriele Sandri. Appuntamento a Piazza della Libertà oggi (mercoledì 11 novembre) per il popolo biancoceleste: in concomitanza con la riapertura (post-ristrutturazione) della location dove il 9 gennaio 1900 venne fondata la Lazio, verrà proiettato 'Libertà', un cortometraggio realizzato dai tifosi biancocelesti. Segui la diretta dell'evento con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:35
Piazza della Libertà inizia a gremirsi
Tra musica e bandiere, Piazza della Libertà inizia a popolarsi di tifosi laziali, pronti a ricordare Gabriele Sandri e ad assistere alla proiezione del cortometraggio realizzato dai tifosi, intitolato, inevitabilmente, "Libertà".
20:15
Piazza della Libertà riqualificata
In coincidenza con la serata dedicata a Gabriele Sandri, anche la riqualificazione di Piazza della Libertà, annunciata dal Comune di Roma. LEGGI QUI
20:00
Proiettata la 'prima' del corto "Libertà"
Oltre alla commemorazione dedicata a Gabriele Sandri, l'appuntamento di Piazza della Libertà sarà anche l'occasione per presentare il cortometraggio intitolato "Libertà", realizzato dai tifosi della Lazio.
19:45
"Portate un fiore da donare alle stelle"
L'appuntamento è fissato per le ore 21 a Piazza della Libertà, dove il 9 gennaio del 1900 nacque la polisportiva biancoceleste. Un luogo simbolico, scelto per ricordare Gabriele Sandri: "Portate un fiore da donare alle stelle", l'invito degli organizzatori.
19:30
Lazio, il commovente ricordo di Gabriele Sandri sui social
Nel giorno del 19° anniversario dell'omicidio di Gabriele Sandri, tifoso biancoceleste morto l'11 novembre del 2007, la Lazio gli ha dedicato un commovente ricordo sui social: "Sempre con noi". LEGGI TUTTO
Piazza della Libertà, Roma
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS