Tripudio biancoceleste a Termini: è una bolgia d'amore per la Lazio in partenza verso Napoli

Lazio diretta tifosi in ricordo di Gabriele Sandri: segui l'evento e la proiezione del corto Libertà LIVE

Nel 19° anniversario della triste ricorrenza, l'appuntamento è nel luogo dove fu fondata la società biancoceleste: aggiornamenti in tempo reale
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 11.11.2026, 19:33 (Aggiornato il 11.11.2026, 20:35)

liveblogLaziogabriele sandritifosipiazza della LibertàDiretta
LazioLazio Tutte le notizie sulla squadra

Una serata dedicata al ricordo, in un luogo simbolo della Lazio e nel giorno del 19° anniversario dell’omicidio di Gabriele Sandri. Appuntamento a Piazza della Libertà oggi (mercoledì 11 novembre) per il popolo biancoceleste: in concomitanza con la riapertura (post-ristrutturazione) della location dove il 9 gennaio 1900 venne fondata la Lazio, verrà proiettato 'Libertà', un cortometraggio realizzato dai tifosi biancocelesti. Segui la diretta dell'evento con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:35

Piazza della Libertà inizia a gremirsi

Tra musica e bandiere, Piazza della Libertà inizia a popolarsi di tifosi laziali, pronti a ricordare Gabriele Sandri e ad assistere alla proiezione del cortometraggio realizzato dai tifosi, intitolato, inevitabilmente, "Libertà".

20:15

Piazza della Libertà riqualificata

In coincidenza con la serata dedicata a Gabriele Sandri, anche la riqualificazione di Piazza della Libertà, annunciata dal Comune di Roma. LEGGI QUI

20:00

Proiettata la 'prima' del corto "Libertà"

Oltre alla commemorazione dedicata a Gabriele Sandri, l'appuntamento di Piazza della Libertà sarà anche l'occasione per presentare il cortometraggio intitolato "Libertà", realizzato dai tifosi della Lazio.

19:45

"Portate un fiore da donare alle stelle"

L'appuntamento è fissato per le ore 21 a Piazza della Libertà, dove il 9 gennaio del 1900 nacque la polisportiva biancoceleste. Un luogo simbolico, scelto per ricordare Gabriele Sandri: "Portate un fiore da donare alle stelle", l'invito degli organizzatori.

19:30

Lazio, il commovente ricordo di Gabriele Sandri sui social

Nel giorno del 19° anniversario dell'omicidio di Gabriele Sandri, tifoso biancoceleste morto l'11 novembre del 2007, la Lazio gli ha dedicato un commovente ricordo sui social: "Sempre con noi". LEGGI TUTTO

Piazza della Libertà, Roma

Tutte le news
Lazio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS