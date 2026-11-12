L’Olimpico torna a cantare: i tifosi della Lazio fermano la contestazione per il derby

È una febbre da derby più alta del normale. Ampiamente prevedibile, considerato il contesto in cui arriva. Quello della contestazione e dei mesi trascorsi lontano dall’Olimpico. È bastata l’apertura della prevendita per Lazio-Roma del 13 dicembre per scatenare la corsa dei tifosi biancocelesti. Code virtuali interminabili sul circuito Vivaticket, Curva Nord esaurita in poche ore e disponibilità rapidamente ridotte anche negli altri settori. La risposta è stata immediata. Dopo tante partite casalinghe vissute davanti a spalti semivuoti, la stracittadina si prepara a restituire alla Lazio il calore del suo pubblico.

Assalto biancocelesti

La vendita è cominciata ieri alle 10, con la prima fase riservata solo ai 29.918 abbonati della passata stagione. Una platea enorme (grande assente di questo campionato), alla quale è stata garantita la prelazione fino alle 23.59 di domenica 15 novembre. Fin dai primi minuti il sistema è stato preso d’assalto, con migliaia di sostenitori in attesa di accedere alla piattaforma. I circa 7.800 posti della Curva Nord sono andati esauriti, mentre anche nei Distinti Nord e in Tribuna Tevere sono stati acquistati rapidamente numerosi tagliandi. Il primo bilancio della giornata racconta meglio di qualsiasi previsione l’entusiasmo ritrovato. Ieri sera restavano circa 7.000 biglietti disponibili nei settori di pertinenza biancoceleste (a cui vanno aggiunti quelli in Monte Mario), con almeno 20.000 presenze già garantite considerando i tagliandi acquistati durante la prelazione, i circa 4.500 abbonati di questa stagione (al netto degli Aquilotti) e i 3.500 sostenitori che avevano aderito al Pack 3.