Isaksen tra rinnovo e amore per la Lazio: “Qui sono felice, ho un sogno”
Gustav Isaksen vede il suo futuro ancora alla Lazio. L'attaccante danese, impegnato con la propria nazionale, ha parlato del momento che sta vivendo in biancoceleste e delle prospettive per i prossimi anni. In un'intervista concessa a Bold, il classe 2001 ha ribadito il forte legame con il club capitolino, lasciando aperta la porta a un possibile rinnovo di contratto. "Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma", ha spiegato Isaksen, che non esclude un accordo per prolungare la sua avventura nella Capitale. "È molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare".
Isaksen allontana la Premier League: "Voglio la Champions con la Lazio"
Parole che confermano la volontà del danese di proseguire il proprio percorso in biancoceleste. Isaksen ha sottolineato soprattutto l'importanza della fiducia ricevuta e del ruolo che sente di avere all'interno della squadra. "Non credo si debba dare per scontato il fatto di essere felici ogni giorno e allo stesso tempo ricoprire un ruolo importante all'interno del club e godere di grande fiducia. In questo momento non vorrei essere da nessun'altra parte". Nessuna tentazione inglese, almeno per il momento. Nonostante il fascino della Premier League, l'esterno offensivo ha le idee chiare sulle proprie priorità e sugli obiettivi da raggiungere con la maglia della Lazio. "La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme".
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