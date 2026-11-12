Isaksen tra rinnovo e amore per la Lazio: “Qui sono felice, ho un sogno”

Gustav Isaksen vede il suo futuro ancora alla Lazio. L'attaccante danese, impegnato con la propria nazionale, ha parlato del momento che sta vivendo in biancoceleste e delle prospettive per i prossimi anni. In un'intervista concessa a Bold, il classe 2001 ha ribadito il forte legame con il club capitolino, lasciando aperta la porta a un possibile rinnovo di contratto. "Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma", ha spiegato Isaksen, che non esclude un accordo per prolungare la sua avventura nella Capitale. "È molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare".