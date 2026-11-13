La Lazio blinda il futuro: la lista dei giocatori in uscita e quelli che rinnoveranno

Da Cataldi a Pellegrini: il futuro

Si parte da Danilo. Ha 32 anni, è un’altra bandiera laziale pronta per essere arrotolata. Era rientrato dal prestito alla Fiorentina nell’estate del mercato bloccato, motivo per cui era rimasto. Palladino aveva lasciato, ne avrebbe chiesto la conferma. Poi l’addio e l’arrivo di Pioli. Senza Cataldi per Sarri sarebbero stati guai veri nell’anno in cui Rovella si è operato per la pubalgia e Belahyane era ignorato. Lo stesso Danilo s’è dovuto operare a fine stagione ed è rientrato solo pochi giorni fa. Più di tutto paga certi attriti del passato, alcune contrapposizioni con Lotito, da lì in poi è stato considerato “peccatore”. La chiave del suo futuro può essere di nuovo Palladino, oggi al Bologna. Cataldi è in ballo per andare in rossoblù a gennaio o a giugno. La scelta spetta a lui. Lazzari invece compirà 33 anni il 29 novembre, è alla Lazio dal 2019, è stato vicino alla partenza nell’agosto 2025, ma il mercato era bloccato. Lo voleva il Sassuolo, la Lazio disse no per non scoprirsi. A destra è esploso Floriani e Marusic è sotto contratto fino al 2028 con opzione 2029. Pellegrini è il terzo depennabile. Era stato tagliato a settembre, è rientrato su spinta di Gattuso, sarebbe stato l’unico fuori dopo gli addii di Patric e Romagnoli. E’ un altro laziale destinato al taglio. Paga l’arrivo di Pedraza e uno stipendio da 2,4 milioni. La base fissa è 1,9, i bonus che incrementano la cifra sono formali, legati al raggiungimento di facili presenze. Ad oggi solo una in Coppa Italia. Pellegrini è chiuso e a gennaio valuterà gli scenari di mercato altrimenti si libererà a giugno. Resta il caso Cancellieri. La società lo aveva venduto nel rush finale del mercato estivo. E’ rimasto perché Gattuso ne ha bloccato il trasferimento. Lo volevano Parma e Fiorentina. Si era chiuso per Gudmundsson alla Lazio e Cancellieri alla Fiorentina più 5 milioni a Lotito. Ma Rino non se l’è sentita di privarsi di Cancellieri, sarebbe rimasto scoperto a destra. La società poi ha chiuso comunque per il prestito di Gudmundsson. Cancellieri è l’unico 2027 con cui si potrebbe allacciare un tentativo di trattativa. Sarà decisivo il parere di Gattuso.