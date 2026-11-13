La Lazio di Gattuso non si ferma: domani l'amichevole contro il Mgarr United a porte chiuse  

Gattuso l'aveva annunciata subito dopo il pareggio contro il Napoli al Maradona. Senza i nazionali e dopo qualche allenamento duro, domani mattina la Lazio affronterà il Mgarr United FC in amichevole a Formello. Si tratta di una squadra maltese di Serie B. Si giocherà, però, senza pubblico. "La S.S. Lazio comunica che domani, sabato 14 novembre, alle ore 11:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la squadra maltese Mgarr United FC. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio", si legge sul sito ufficiale dei biancocelesti.