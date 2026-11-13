Tare: "Una grande Lazio, senza il Covid avremmo vinto lo scudetto"

"Sono felice per la Lazio di oggi. La società ha costruito una squadra competitiva e ha scelto Gattuso , che ha creato un clima positivo: tutti gli vogliono bene. La Lazio è una società con grande storia, alla quale rimarrò sempre legato. Ho un legame forte con la Lazio". Così Igli Tare , ospite di Sky Calcio Unplugged. Diversi i temi toccati nel corso della lunga chiacchierata: "Se ho mai voluto Gattuso alla Lazio? Abbiamo avuto degli approcci, ma era più un'idea di Lotito . Conosco Rino, ho un rapporto molto bello con lui, sono molto contento per lui".

Un tuffo nel passato: "Se avremmo vinto il campionato senza Covid? Penso di sì. Prima della pandemia eravamo devastanti. All'inizio della stagione parlai con Simone Inzaghi e mi disse: ‘Igli, sei preoccupato?’. E io: ‘Io per niente, sono straconvinto che lotteremo per vincere lo Scudetto’. E lui: ‘Ma tu sei matto’. E io: ‘Fidati che sarà un'annata particolare ma molto bella per noi. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan dissi ai giocatori: ‘Ricordate che nella vita è fondamentale crederci fino in fondo. Ci dobbiamo credere. Se non vinciamo, quando ci rivedremo diremo tutti: 'Che peccato, potevamo vincere quello Scudetto’. Quando ho rivisto Milinkovic-Savic un po' di tempo dopo lui mi ha detto: ‘Che peccato Igli, mi ricordo che ci avevi detto di crederci fino in fondo. Mi spiace’. Ma questo fa parte di un percorso. I ragazzi hanno bisogno di fiducia: quando qualcuno non crede in te devi essere bravo ad andare avanti".

Tare su Immobile, Muriqi e Klose

Poi un passaggio su Immobile, Muriqi e Klose: "Penso che Ciro sia un ragazzo unico. Molto sensibile, aveva bisogno dell'ambiente che gli dava fiducia è stato straordinario e ha scritto la storia della Lazio. Un giocatore irripetibile. Muriqi è un centravanti fenomenale per il modo di interpretare il gioco e nella Lazio, per vari motivi, non ha dato quello che poteva dare. Aveva un aereo privato con destinazione Parigi al Psg, rifiutò per venire alla Lazio. Ha rifiutato anche più del doppio di stipendio che gli è stato proposto da altre parti per venire in Italia. Klose aveva l'ambizione di giocare il Mondiale 2014 e all’epoca nessun club gli dava un contratto con più di un anno. C'erano Galatasaray, Valencia, ma sempre per un anno. Io gli ho dato un contratto di tre anni, ho convinto anche Lotito. Quando abbiamo firmato tutti mi hanno massacrato perché stavamo pagando uno di 32 anni che aveva vissuto un anno negativo con qualche infortunio. Ma dopo il primo,secondo allenamento tutti hanno capito che era un fuoriclasse".

Tare su Simone Inzaghi: "Quando tornerà sarà un allenatore completo"

Simone Inzaghi: "Con lui ho un legame molto speciale, abbiamo giocato insieme. Ha intrapreso una carriera che per tanti era una sorpresa, ma per me mai. La reputo una persona molto curiosa, intelligente nella gestione, è cresciuto tanto con l’esperienza alla Lazio e all'Inter. Quando tornerà, non so se in Italia o all’estero, penso che sarà un allenatore completo. L'esperienza più bella che ho vissuto è con Delio Rossi. Ero statao giocatore con lui per tre anni e quando Lotito gli comunicò che io sarei stato il nuovo direttore sportivo lui rimase sorpreso e disse: 'Allora mi vuoi mandare via?’. Cambiare da giocatore a diventare il capo di un allenatore era una sorpresa anche per me, non mi aspettavo questa scelta di Lotito".