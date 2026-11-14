Lazio in ansia per Frattesi: già rientrato a Roma, ora rischia di saltare il Lecce
Nella pancia dello stadio Meazza, quando Frattesi è transitato in zona mista, mezzanotte e dintorni, gli chiedevano del cancello giallo su cui era abituato a saltare quando segnava in casa con l’Inter, come accadde nella notte della semifinale di Champions, 4-3 al Barcellona e graffio decisivo nei tempi supplementari. Davide camminava veloce, si è girato, ha salutato e ha sorriso. Sembrava tranquillo, non preoccupato. Forse in quel momento non sospettava di dover tornare a Roma, come è trapelato dal quartier generale della Nazionale, fissato ad Appiano Gentile, poco dopo l’ora di pranzo. Ha lasciato il ritiro dell’Italia e nelle prossime ore varcherà il cancello di Formello, perché è indisponibile per la trasferta in Belgio. Non è contento il ct Mancini, che non potrà utilizzarlo per la partita decisiva del girone di Nations. Non può esserlo Gattuso, già preoccupato per gli infortuni (seri) di Sutalo, Zaccagni, Nuno Tavares e Marusic. Ieri Rino ha sentito al telefono il suo pupillo ed è stato tranquillizzato solo in parte: conterà, più delle sensazioni, l’esito degli accertamenti strumentali previsti dallo staff medico del club biancoceleste non prima delle canoniche 48 ore di tempo dallo stop. Gli esami, considerando il week-end, potrebbero slittare a lunedì. Logico, dunque, aspettare con prudenza e non sbilanciarsi.
Frattesi, il trauma
Sarebbe un disastro per la Lazio, prima in classifica, perdere Frattesi, il suo bomber mascherato. Lo stato d’ansia, come minimo, esiste. L’allarme è stato generato dallo stop del centrocampista di Fidene, 4 reti in Serie A quest’anno, più altre 2 in Nazionale. Si è fermato a San Siro dopo 73 minuti e aver realizzato il gol del sorpasso sulla Francia, il decimo della sua carriera in 39 presenze con la maglia azzurra: uno ogni quattro partite. Media quasi da centravanti. Un contrasto, una ginocchiata dietro la coscia, quasi all’altezza del gluteo, ed è finito a terra. La chiamano “vecchietta”. La botta ha provocato un edema, come hanno fatto sapere dalla Nazionale, parlando di risentimento muscolare. È interessata la zona superiore dei flessori. Non sembra un infortunio serio e pesante, dovrebbe essere risolvibile in fretta, ma Frattesi ora resterà a riposo e dovrà verificare se esiste lesione attraverso esami approfonditi. Zero rischi. Il ct Mancini, nel rispetto del club, lo ha subito liberato, permettendogli di rientrare a Roma.
Frattesi in dubbio per Lecce
In teoria, sostenendo la versione in cui si tendeva a minimizzare l’allarme, Davide potrebbe cavarsela con quattro o cinque giorni di cure fisioterapiche e persino essere convocato alla ripresa del campionato di Serie A. In realtà, buon senso e logica, invitano a considerarlo fortemente in dubbio o quasi fuori per il Lecce. Le motivazioni sono facilmente intuibili. La Lazio gioca sabato, i tempi di recupero sono stretti, un edema esiste. Per lo stesso tipo di infortunio, nel caso di Zaccagni, si è passati dall’ipotesi di un semplice trauma a uno stiramento. Per cui solo le immagini diagnostiche potranno stabilire la diagnosi o se il versamento, tra qualche ora, si sarà già in parte riassorbito. Dele-Bashiru, più Rovella e Cataldi, garantiscono Gattuso nell’immediato. Sarebbe un discorso diverso se Frattesi dovesse fermarsi a lungo. Dopo il Lecce, la Lazio affronterà il Torino in trasferta e l’Atalanta di Sarri all’Olimpico. Il 13 dicembre il derby con la Roma: impossibile immaginarlo senza Frattesi.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS