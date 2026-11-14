Lazio in ansia per Frattesi: già rientrato a Roma, ora rischia di saltare il Lecce

Nella pancia dello stadio Meazza, quando Frattesi è transitato in zona mista, mezzanotte e dintorni, gli chiedevano del cancello giallo su cui era abituato a saltare quando segnava in casa con l’Inter, come accadde nella notte della semifinale di Champions, 4-3 al Barcellona e graffio decisivo nei tempi supplementari. Davide camminava veloce, si è girato, ha salutato e ha sorriso. Sembrava tranquillo, non preoccupato. Forse in quel momento non sospettava di dover tornare a Roma, come è trapelato dal quartier generale della Nazionale, fissato ad Appiano Gentile, poco dopo l’ora di pranzo. Ha lasciato il ritiro dell’Italia e nelle prossime ore varcherà il cancello di Formello, perché è indisponibile per la trasferta in Belgio. Non è contento il ct Mancini, che non potrà utilizzarlo per la partita decisiva del girone di Nations. Non può esserlo Gattuso, già preoccupato per gli infortuni (seri) di Sutalo, Zaccagni, Nuno Tavares e Marusic. Ieri Rino ha sentito al telefono il suo pupillo ed è stato tranquillizzato solo in parte: conterà, più delle sensazioni, l’esito degli accertamenti strumentali previsti dallo staff medico del club biancoceleste non prima delle canoniche 48 ore di tempo dallo stop. Gli esami, considerando il week-end, potrebbero slittare a lunedì. Logico, dunque, aspettare con prudenza e non sbilanciarsi.

Frattesi, il trauma Sarebbe un disastro per la Lazio, prima in classifica, perdere Frattesi, il suo bomber mascherato. Lo stato d’ansia, come minimo, esiste. L’allarme è stato generato dallo stop del centrocampista di Fidene, 4 reti in Serie A quest’anno, più altre 2 in Nazionale. Si è fermato a San Siro dopo 73 minuti e aver realizzato il gol del sorpasso sulla Francia, il decimo della sua carriera in 39 presenze con la maglia azzurra: uno ogni quattro partite. Media quasi da centravanti. Un contrasto, una ginocchiata dietro la coscia, quasi all’altezza del gluteo, ed è finito a terra. La chiamano “vecchietta”. La botta ha provocato un edema, come hanno fatto sapere dalla Nazionale, parlando di risentimento muscolare. È interessata la zona superiore dei flessori. Non sembra un infortunio serio e pesante, dovrebbe essere risolvibile in fretta, ma Frattesi ora resterà a riposo e dovrà verificare se esiste lesione attraverso esami approfonditi. Zero rischi. Il ct Mancini, nel rispetto del club, lo ha subito liberato, permettendogli di rientrare a Roma.