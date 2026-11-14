Ansia Gattuso in difesa: Sutalo rischia oltre due mesi!

Siamo vicini alla proclamazione dello stato d’emergenza. Il rientro di Frattesi, causa infortunio, è il colpo finale. E’ arrivato dopo lo stop di Zaccagni, gli allarmi su Sutalo e Tavares, entrambi stirati, più il nuovo ko di Marusic. Il croato tornerà nel 2027, come minimo si sarebbe procurato una lesione di secondo grado. Nella peggiore delle ipotesi uno strappo, una voce che attende riscontro o meno. Nel primo caso lo stop si può protrarre fino a due mesi, nel secondo fino a tre. Dipende dall’esito degli esami che il difensore ha svolto giovedì e di cui non c’è ancora contezza. La Lazio non ha diffuso bollettini, un punto “infermeria” è previsto dopo l’amichevole di stamattina contro il Mgarr United. Sutalo starà fuori almeno fino a gennaio, dunque niente derby e niente finale di Supercoppa. Tavares rischia di stare fuori un mese, dunque il derby (13 dicembre) resta sul filo. Marusic s’è fermato nel ritiro del Montenegro. Ha sentito dolore nello stesso punto in cui si è stirato due volte da fine agosto. Prima in partita, poi una ricaduta in allenamento. Si è fermato subito, questo dovrebbe aiutarlo a recuperare il prima possibile. E’ previsto un nuovo stop di due settimane, niente Lazio-Lecce. Rientrerà in Italia domani e sarà sottoposto a controlli.

Serie A Le pagelle di Napoli-Lazio: Hojlund al buio, Mandas supereroe Guarda la gallery Lazio, tutti gli scenari Il senso dell’emergenza si avverte nitido. Gattuso, dal Lecce in poi, dovrà affidarsi a Diogo Leite o Doekhi accanto a Provstgaard. Avrà solo tre centrali in difesa. A sinistra è pronto Pedraza, l’alternativa è Pellegrini. Marusic era un’opzione, ma è fermo da più di due mesi. Gattuso aveva concordato con lui la partenza per la nazionale per fare minutaggio e tornare più pronto. Il piano è saltato. Pedraza era partito malissimo, s’era ripreso con i due assist per Pinamonti, da subentrato, contro Monza e Cagliari. A Napoli l’autogol. Dovrà sostituire Nuno, di nuovo out a novembre. Non è la prima volta che succede. Era al massimo della potenza, aveva i muscoli guizzanti. Ma quando i ritmi salgono, gli sforzi si sommano ed esasperano e il calendario diventa trafficato, il portoghese si ferma.