© LAPRESSE

Lazio-Mgarr United diretta: segui l'amichevole dei biancocelesti di Gattuso LIVE

Nel cuore della sosta dedicata alle nazionali, la squadra di Gattuso sfida la formazione maltese allo stadio Mirko Fersini: aggiornamenti in tempo reale
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 14.11.2026, 10:30

LazioGattusoliveblog
LazioLazio Tutte le notizie sulla squadra

Amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, oggi impegnata allo stadio "Mirko Fersini" di Formello contro i maltesi del Mgarr United, formazione allenata da Andrea Agostinelli. Ad una settimana dall'impegno casalingo con il Lecce di Di Francesco, nel cuore della sosta dedicata alle nazionali, test per Noslin e compagni, attualmente in testa alla classifica di Serie A con 29 punti all'attivo. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:30

Lazio, l'orario dell'amichevole contro il Mgarr United

Test match per la Lazio di Gennaro Gattuso, chiamata ad affrontare i maltesi del Mgarr United a partire dalle ore 11 di oggi, sabato 14 novembre.

Stadio Fersini - Formello

 

Tutte le news
Lazio

Da non perdere

Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi dall'Inter: la Lega non ha dato l'ok

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS