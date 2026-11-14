Lazio-Mgarr United diretta: segui l'amichevole dei biancocelesti di Gattuso LIVE
Amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, oggi impegnata allo stadio "Mirko Fersini" di Formello contro i maltesi del Mgarr United, formazione allenata da Andrea Agostinelli. Ad una settimana dall'impegno casalingo con il Lecce di Di Francesco, nel cuore della sosta dedicata alle nazionali, test per Noslin e compagni, attualmente in testa alla classifica di Serie A con 29 punti all'attivo. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
10:30
Lazio, l'orario dell'amichevole contro il Mgarr United
Test match per la Lazio di Gennaro Gattuso, chiamata ad affrontare i maltesi del Mgarr United a partire dalle ore 11 di oggi, sabato 14 novembre.
Stadio Fersini - Formello
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS