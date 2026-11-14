Gattuso chiama ancora i tifosi della Lazio: "Sogno lo stadio pieno, la speranza è l'ultima a morire"

ROMA - " Il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno e festeggiare sotto la curva ". È il desiderio dell' allenatore della Lazio , Gennaro Gattuso , al termine dell'amichevole contro i maltesi del Mgarr United ( qui i dettagli sul test di Formello ). Il tecnico biancoceleste , sulla protesta dei tifosi , ha poi aggiunto: "Noi dobbiamo onorare la maglia, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno sugli spalti in tutte le partite. Ma io ci spero perché la speranza è l'ultima a morire. Io non riesco a recitare", spiega Gattuso . "Sapevo che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia di questo club è incredibile".

Gattuso e gli infortunati in casa Lazio: "Ecco come stanno. Con Frattesi ci scanniamo..."

"Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi? Lunedì faranno le risonanze, bisogna aspettare per vedere l'entità del danno", rivela Gattuso. "Per Sutalo e Marusic occorrerà invece aspettare ancora un po' di giorni". Il focus dell'allenatore biancoceleste si sposta poi su Davide Frattesi, uno dei grandi protagonisti nel match di San Siro tra Italia e Francia in Nations League. Gattuso ha infatti ammesso che, con l'ex centrocampista dell'Inter, c'è un rapporto schietto e franco: "Parlo e mi scontro molto con lui, può diventare uno dei migliori incursori del mondo. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull'attacco alla linea, ma non lo sta facendo solo lui. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta facendo tutti questi gol. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene", conclude l'allenatore della Lazio.